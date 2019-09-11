مصر | لإقامتها علاقة جنسية مع شابين.. استعجال تقرير "الطب الشرعي" في قتل سيدة على يد زوجها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لإقامتها علاقة جنسية مع شابين.. استعجال تقرير "الطب الشرعي" في قتل سيدة على يد زوجها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها العرفي أحمد، ٢٨ سنة، عامل رخام.
وبمواجهته بالواقعة أقر بها وقال إنه ليلة أمس فوجئ بعودة زوجته في وقت متأخر من الليل وعندما سألها عن سبب تأخرها، أخبرته أنها كانت بصحبة شابين وأقامت معهما علاقة جنسية، فقام بالتعدي عليها بشومة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة ذبح موظف لزوجته داخل شقتهما بمنطقة الإمام الشافعي بالخليفة ولاذ بالفرار بسبب خلافات زوجية بينهما، كما طالبت النيابة العامة سرعة الأجهزة الامنية حول الواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة الخليفة بلاغا من الأهالي، بوجود قتيلة داخل شقتها بمنطقة الإمام الشافعي.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة "م.ث"، في العقد الرابع من العمر وتعمل موظفة بحي السيدة زينب، ومصابة بعدة طعنات بالجسم.
وبعمل التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات بينهم، ولاذ بالفرار، وتم تشكيل فريق بحث مكون من اللواء أحمد فاروق مدير قطاع الجنوب والمقدم على فيصل رئيس مباحث الخليفة والمقدم أحمد سعيد رئيس مباحث السيدة زينب والرائد محمود اسماعيل رئيس مباحث المقطم وعدد من ضباط قطاع الجنوب لضبط المتهم.
وتكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها للقبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.