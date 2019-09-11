أخبار مصر | رئيس "اقتصادية الوفد": مؤتمرات الشباب خلقت آلية تواصل ناجحة بين القيادة السياسية والشعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "اقتصادية الوفد": مؤتمرات الشباب خلقت آلية تواصل ناجحة بين القيادة السياسية والشعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف رئيس اقتصادية الوفد، أن مؤتمرات الشباب أرست قواعد المصارحة والحوار المفتوح بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، وشرح كافة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وأسبابها ونتائجها، ما أغلق المجالات على إثارة الشائعات والبلبلة، مضيفا إن أفكار الشباب ورؤاهم ومقترحاتهم تفيد الدولة.
كما أكد اللواء خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ان انعقاد مؤتمرات الشباب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد ريادة مصر وليتعرف العالم علي عظمة مصر في بناء المستقبل.
وأضاف خلف الله، أن حرص الرئيس على مواصلة الحوار مع الشباب المصري من مختلف القطاعات، تأكيد على دعم الرئيس للكوادر الشبابية وأن منهج الدولة المصرية هو تنمية قدرات الشباب والاطلاع على أفكارهم والعمل على تنميتها والتعرف على الإنجاز المصري في العاصمة الإدارية الجديدة وما تحقق من حلم أذهل العالم.
وتابع خلف الله أن جلسات اسال الرئيس، المقرر عقدها في المؤتمر، فرصة عظيمة للتحاور بين الرئيس والشباب والإجابة عن التساؤلات، بمصداقية وشفافية، كما عاهدنا من الرئيس السيسي في المؤتمرات السابقة.
ويقوم المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة على عدد من الجلسات النقاشية، ويعد أبرز ما في أجندة المؤتمر في نسخته الثامنة هو جلسة إسأل الرئيس والتي تم فتح باب توجيه الأسئلة عليها على الموقع الإليكتروني Askthepresident.net وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.
وتتضمن أجندة المؤتمر الذي سينعقد لمدة يوم واحد ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين اخرين.