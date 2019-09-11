أخبار مصر | رئيس "اقتصادية الوفد": مؤتمرات الشباب خلقت آلية تواصل ناجحة بين القيادة السياسية والشعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "اقتصادية الوفد": مؤتمرات الشباب خلقت آلية تواصل ناجحة بين القيادة السياسية والشعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس اللجنة الإقتصادية بالحزب، إن المؤتمر الوطني للشباب، والذي ينعقد في نسخته الثامنة السبت القادم، يعد فرصة مهمة لعرض أفكار وتطلعاتهم وإشراكهم في المسئولية وصناعة القرار، وأكد أن تتابع مؤتمرات الشباب يخلق نقاشا مفتوحا بين الرئيس والشعب المصري للمصارحة وكشف الحقائق وتوضيح الصعوبات والتحديات والخطط المستقبلية، مضيفا إن مؤتمرات الشباب منذ انطلاقها في 2016 وحتى المؤتمر الماضي في العاصمة الإدارية الجديدة نجحت في خلق كوادر شبابية جديدة.

وأضاف رئيس اقتصادية الوفد، أن مؤتمرات الشباب أرست قواعد المصارحة والحوار المفتوح بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، وشرح كافة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وأسبابها ونتائجها، ما أغلق المجالات على إثارة الشائعات والبلبلة، مضيفا إن أفكار الشباب ورؤاهم ومقترحاتهم تفيد الدولة.