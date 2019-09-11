أخبار مصر | صيانة مدرسة "الأورمان" بالدقى تعرض حياة الطلاب للخطر.. (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صيانة مدرسة "الأورمان" بالدقى تعرض حياة الطلاب للخطر.. (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتكى أولياء أمور طلاب مدرسة الأورمان الرسمية للغات من بعض الإصلاحات المستمرة فى المدرسة بالإضافة إلى إصلاحات دورات المياه، وقال أولياء إن الصيانة بالمدرسة لم تنتهى بعد في مبنى رياض الأطفال ومبنى الصف الأول والثاني الابتدائي، وإن الإصلاحات والصيانة مازالت مستمرة.



وأضاف أولياء الأمور لـ"الخليج 365" أنهم طلبوا من الإدارة التعليمية تأجيل الدراسة لطلاب رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي حتى يتم الانتهاء من الصيانة لأن كل ذلك يعرض حياة الطلاب للخطر إلا أن الإدارة رفضت مؤكدة أن هذه تعليمات وزارة التربية والتعليم.



جدير بالذكر أن اليوم هو أول يوم بالدراسة لطلاب رياض الاطفال والصف الأول والثاني الابتدائي على أن تستكمل باقي الصفوف الدراسية الدراسة فى 21 سبتمبر الجارى.

وفى سياق منفصل، حالة من الرعب سيطرت على أولياء أمور مدرسة الشيخ زايد التجريبي بالحي الأول، التابعة لإدارة أكتوبر التعليمية بالجيزة، بعدما أبلغت المدرسة أولياء الأمور بتأجيل الدراسة إلى الأحد المقبل وعدم استقبال طلاب رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي، إلا يوم الأحد المقبل بسبب وجود ثعابين داخل المدرسة. وقال أولياء الأمور لـ"الخليج 365" إن المدرسة وجدت 2 ثعبان داخل المدرسة "ذكر وأنثي" ومن المحتمل وجود ثعابين أخري، وأشار أولياء الأمور أن المدرسة قالت لهم أنها سوف تستعين بـ"حاوي" حتى يتم إخراج الثعابين وإذا تم إخراجها قبل يوم الأحد المقبل سوف يستقبلون الطلاب حينها. Advertisements وناشد أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بالتدخل لحل هذه الأزمة، مؤكدين أنهم يشعرون بالخوف على أولادهم فى المدرسة وأن وجود الثعابين يسبب خطر عليهم. حالة من الرعب سيطرت على أولياء أمور مدرسة الشيخ زايد التجريبي بالحي الأول، التابعة لإدارة اكتوبر التعليمية بالجيزة بعدما أبلغت المدرسة أولياء الامور بتأجيل الدراسة إلى الأحد المقبل وعدم إستقبال طلاب رياض الاطفال والصف الأول والثاني الابتدائي إلا يوم الأحد المقبل بسبب وجود ثعابين داخل المدرسة.

وقال أولياء الأمور لـ"الخليج 365" أن المدرسة وجدت 2 ثعبان داخل المدرسة "ذكر وأنثي" ومن المحتمل وجود ثعابين أخري، وأشار أولياء الامور أن المدرسة قالت لهم أنها سوف تستعين بـ"حاوي" حتى يتم إخراج الثعابين وإذا تم إخراجها قبل يوم الأحد المقبل سوف يستقبلون الطلاب حينها، وناشد أولياء الامور وزارة التربية والتعليم بالتدخل لحل هذه الأزمة مؤكدين أنهم يشعرون بالخوف على أولادهم فى المدرسة وأن وجود الثعابين يسبب خطر عليهم.

وانتظمت العملية التعليمية داخل 1431مدرسة ابتدائي بمحافظة سوهاج، لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، حيث بلغ عدد التلاميذ في مرحلة رياض الأطفال 80 ألف تلميذ، و110 ألف تلميذ للصف الأول الابتدائي، و122ألف تلميذ للصف الثاني الابتدائي، داخل 1 إدارة تعليمية بالمحافظة.



ومن المقرر أن تبدأ باقي الصفوف الدراسية الدراسة فى 21 سبتمبر الجاري، وأعلنت وزارة التربية والتعليم كافة الاستعدادت ويعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفنى مؤتمر صحفى غدًا الخميس للأعلان عن كافة الاستعدادت.