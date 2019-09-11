أخبار مصر | تحصيل 3.8 مليون جنيه مستحقات مصريين عن عملهم بالسعودية وتجديد 998 عقد عمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحصيل 3.8 مليون جنيه مستحقات مصريين عن عملهم بالسعودية وتجديد 998 عقد عمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن أنَّ إجمالي المستحقات المالية المحصلة من حل الشكاوى العمالية التي نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض في تحصيلها من تسوية الخلافات العمالية مع عدد من الشركات السعودية ، واسترداد مستحقات المصريين، بلغت 842 ألفًا و110 ريالات سعودية، أي ما يعادل 3 ملايين جنيه و873 ألفًا و706 جنيهات مصرية تقريبا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنَّه في اطار متابعة الوزارة مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض فيما تحقق خلال شهر أغسطس 2019، أوضح الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي، أنه خلال الشهر تم التصديق علي تجديد 407 عقود لمنح الإجازة لإصحابها العاملين بالدولة المصرية، فضلا عن التصديق علي 591 شهادة استمرارية في العمل.

وأشار المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إلى أنَّ وزير القوي العاملة تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي، أوضح فيه أن إجمالي فرص العمل الخارجية التي تم توفيرها 121 عقد استقدام جديد، فضلا عن نقل كفالة مصريان للعمل لدي أصحاب إعمال جدد.

وقال: إن مكتب التمثيل العمالي تلقى 82 شكوى عمالية، حل منها 15 بالطرق الودية، وحوّل 12 شكاوى للقضاء، ومازالت 55 شكوى قيد الدراسة، كما رد المكتب على 296 استفسارًا، وزار 3 مصالح حكومية وشركات لإنجاز بعض طلبات العمال، وجاري التنسيق مع إدارة الأزمات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة حول موقف العمالة المصرية ومستحقاتها بـ 4 شركات بها مشاكل مزمنة.

كما أعلن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، بالمملكة العربية السعودية نجح في مساعدة 4 مواطنات مصريات في مغادرة المملكة عقب احتدام الخلاف بينهم وبين صاحبة العمل اللاتي كانوا يعملن لديها بمهنة "مصففة شعر"، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

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وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن وزير القوي العاملة كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بحل مشكلة المصريات الأربع مع صاحبة العمل، بعد أن تقدمن في وقت سابق بالتماس يطلبن فيه مساعدتهن في الرجوع إلى أسرهن بأرض الوطن نظرا لتصاعد الخلاف بينهن وبين صاحبة العمل نتيجة المعاملة غير اللائقة، وتخفيض الأجر الشهري لهن، وعملهن أكثر من عشر ساعات دون احتساب للأجر الإضافي، فضلا عن عدم ملائمة السكن للشروط الواجب توافرها فيه.

وقال: إنه بالتواصل مع الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بالسفارة بالرياض للوقوف علي أخر تطورات الموقف أفاد أن صاحبة العمل في البداية لم تبدي تعاونا في حل المشكلة، غير أنه ظل يتابع الموقف بصفة مستمرة لإقناعها بعمل خروج نهائي لاثنين من العاملات وغادرن، وظلت الثالثة والرابعة لم تحل مشكلتهما لتعنت صاحبة العمل التي قامت بعمل بلاغ تغيب عن العمل لهما.

وقام الملحق العمالى بتحريك شكوى ضد صاحبة العمل بمكتب عمل الرياض لإلغاء بلاغ التغيب واستخراج تأشيرات خروج نهائي لهما، إلا أن ظروف العاملة الثالثة الأسرية اجبرها على سرعة المغادرة لمرض ابنتها.

وبناء على رغبتها تم مخاطبة إدارة الأزمات بمكتب العمل وكذلك مخاطبة إدارة الوافدين لعمل خروج نهائي للمواطنة "بصمة مرحل" وغادرت في اليوم نفسه وقد ظلت المتابعة قائمة من مكتب التمثيل العمالي حتى وصول المواطنة الرابعة إلي أرض الوطن.

وقدمن المصريات الأربع جزيل شكرهم لوزارة القوي العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي، والقنصلية المصرية بالرياض على سرعة التحرك لإنهاء مشكلتهم وعودتهم إلى أسرتهم.