شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية الوفد» تطلق معرض «عودة المدارس»: دعم يصل لـ50% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، برئاسة الدكتور خالد قنديل، مبادرة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية، عن طريق معرض «عودة المدارس».

ويهدف المعرض لدعم الأسر المصرية ومساعدتها في مواجهة أعباء شراء مستلزمات المدارس لذويهم، حيث سيقام المعرض أيام الخميس، الجمعة، والسبت المقبلين بمقر حزب الوفد الرئيسى بالدقى.

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ويفتح الحزب أبوابه لجمهور المواطنين الراغبين في شراء الأدوات المدرسية لأبنائهم وبناتهم من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى التاسعة مساء، ويشمل المعرض كافة المستلزمات المدرسية التي قد يحتاج لها الطلاب والأسرة خلال العام الدراسى بدعم يصل لـ50%.

وقال الدكتور خالد قنديل إن الهدف من هذه المبادرة هو المشاركة من جانب اللجنة الاقتصادية بالحزب في رفع المعاناة عن الأسر المصرية، مشيرا إلى أن مستلزمات المدارس التي سيتم عرضها ستباع بأسعار زهيدة تناسب الأسر محدودة الدخل، مضيفا أن اللجنة الاقتصادية بالحزب تحرص دائماً على مشاركة المجتمع المصرى في كل المناسبات، وتعد مبادرة «عودة للمدارس» واحدة من أشكال الدعم الذي تقدمه اللجنة الاقتصادية لجمهور المواطنين.

يأتي معرض «عودة المدارس» في إطار سلسلة المبادرات التي يطلقها الحزب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، من أجل دعم المواطن المصري، إيمانا بدور الحزب في مساندة الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.