شكرا لقرائتكم خبر عن «رجعوا التلاميذ».. تفاصيل أول أيام الدراسة في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظات مصر، صباح اليوم عودة التلاميذ للمدراس لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني الإبتدائي، وسط انتظام للعملية التعليمية.

في أسيوط، بدأ التلاميذ منذ الصباح الباكر في التوافد على المدارس وسط توجيه معلمي ومديري المدارس لأولياء الأمور بعدم دخول حرم المدرسة وتوجيه نصائح لهم في بداية العام الدراسي منها ترك أطفالهم لمعلمات المدرسة وعدم التكدس أمام البوابة.

وتفقد صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عدد من مدارس إدارة الفتح التعليمية للوقوف على انتظام الدراسة في أول أيام العام الدراسي الجديد وشملت مدرسة «النهضة بأسيوط الجديدة والمدرسة اليابانية».

وأكد وكيل الوزارة على انتظام أكثر من 238ألف تلميذ وتلميذة من تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي ورياض الأطفال بجميع أنواع المدارس الحكومية والرسمية «عربي ولغات»، والخاصة «عربي ولغات» و«اليابانية» وسط إعدادات خاصة وفرتها المديرية لهذا الشأن حضور كثيف من الطلاب في أول يوم دراسي.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة ويتم التنسيق فيما بينها مع مديرية التربية والتعليم لافتا إلى التنسيق مع قطاع الداخلية والصحة والمحافظة وذلك لمتابعة مدى إنتظام الدراسة في المدارس والعمل على حل آية مشكلة قد تظهر.

بينما في المنيا شهدت العديد من المدراس والتي يبلغ عددها 1051 مدرسة، لـ488 رياض أطفال داخل 9 إدارات تعليمية من العدوه شمالا حتي دير مواس جنوبا حاله من الارتباك وعدم انتظام في أعقاب قيام أولياء الأمور باصطحاب أبنائهم والدخول برفقتهم الفصول الدراسية، وبقائهم بالفصول لعدة ساعا، في ظل تعرض بعض الأطفال للقلق والبكاء، بينما سادت حالة من السعادة والفرحة على باقي التلاميذ احتفالا بالعام الدراسي الجديد.

وقام محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بجولة لعدد من المدارس بمدن المنيا، سمالوط، مطاي، بني مزار والعدوة، كما قام رؤساء المراكز بتفقد سير العملية التعليمية في اليوم الأول .

وكشف مسؤول بتعليم العدوه وصول الكتب الدراسية للصف الأول والثاني الابتدائي للمخازن متأخرة، رغم وصول 90 % من الكتب الدراسية للمدارس، وعدم وصول بعض المقررات مثل الرياضة للصف الأول الرابع الابتدائي، والدراسات للخامس الابتدائي، والرياضة للسادس الابتدائي. والرياضة للصف الأول الابتدائي، والرياضة والانجليزي للصف الثاني الابتدائي .

من جانبه، قال محمد محمود عزب، مدير التعليم بالمحافظة إنه قد تم بدء الدراسية بجميع المدراس مؤكدا انتظام العملية التعليمية، مستنكرا تكدس أولياء الأمور أمام المدارس في اليوم الأول .

وفي الأقصر، أعلن الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أنه تم تأجيل الدراسة بمدرسة السلام الخاصة لتبدأ يوم 19 من سبتمبر الجاري، ومدرسة الأقباط الكاثوليك لتبدأ يوم 21 من سبتمبر الجارى وذلك لإنهاء أعمال الصيانة المتبقية بهما.

وأكد انتظام أعمال الدراسة للعام الدراسي الجديد لصفوف رياض الأطفال والأول والثاني الابتدائي بكافة المدارس على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح أنه منذ الصباح الباكر تفقد مديري الإدارات التعليمية المدارس للتأكد من انتظام اليوم الدراسي والتعرف على أي مشكلات قد تواجه الطلاب أو أولياء الأمور ووضع أنسب وأسرع الحلول لها، وذلك لضمان جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

في البحر الأحمر، أكدت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة انتظام العمل في جميع المدارس الحكومية بمدن المحافظة المختلفة لتلاميذ مراحل رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي وتفقد محمد إبراهيم، مدير إدارة التربية والتعليم بالغردقة، سير العمل بعدد من المدارس شمال وجنوب مدينة الغردقة

وقام اللواء محمد شعير رئيس مدينة سفاجا بالمرور على بعض المدارس يرافقه محمود عامر مدير الإدارة التعليمية .

وانتظمت الدراسة بمحافظة الدقهلية في 1322 مدرسة ابتدائي، و٣٦ مدرسه تجريبيه و٦٣٠ قاعة للحضانة، وقال على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن عدد التلاميذ في الصف الأول الابتدائي بلغ 145 ألف، بينما في الصف الثاني 142184.

وحضر على عبدالرؤوف، ويحي باشا، مدير عام إدارة غرب المنصورة التعليمية طابور الصباح وتحتية العلم في مدرسة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وتوجه بعدها إلى الفصول للاطمئنان على تهيئتها للدراسة.

وأكد وكيل الوزارة في كلمته أنه إدارة المدرسة بذلت مجهود كبير لتظهر بهذه الصورة المشرفة، ولنبدأ عام دراسي قوي، وحث التلاميذ في الحضانة على الانتظام في الدراسة ووجه لهم بعض الأسئلة الخفيفة مثل ما هو اسم المدرسة، التي تجاوب معها التلاميذ بصورة كبيرة ثم وزع الكتب عليهم بنفسه.

وأكد أن جميع المدارس استعدت لاستقبال التلاميذ، وتوزيع المدرسين على الفصول بالإضافة إلى توفير الكتب وتوزيعها على التلاميذ، وتوجه عبدالرؤوف لتفقد بعض مدارس إدارة شرق المنصورة التعليمية، وتابع موقف الكتب الدراسية والفصول ببغض المدارس.

وانتظم عدد ٢٠ الف و٨٩٧ تلميذ وتلميذه في الصفين الأول والثاني الابتدائي في عدد ٢٦٦ مدرسة على مستوي الادارات التعليمية بشمال سيناء في الدراسة، بجانب انتظام عدد ٤ آلاف و٧٩٤ طفلا في مرحلة رياض الاطفال بعدد ١٦٨ قاعة تعليمية على مستوي المحافظة.

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وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على انتظام الدراسة على مستوي المحافظة، أضاف المحافظ خلال جولة تفقدية لمدارس احمد صفوت الابتدائية والريسة التجريبية لغات والوادي المقدس التجريبية والشهيد محمد الزملوط التجريبية والشهيد عمرو ابو هندية الابتدائية، أنه تم تخصيص عدد من سيارات الأتوبيس لنقل المدرسين من مدينة العريش العاصمة إلى مختلف المدارس في باقي مدن ومراكز المحافظة بأسعار مخفضة.

وشدد المحافظ على توزيع الكتب الدراسية على التلاميذ في اليوم الأول للدراسة بالعام الدراسي الجديد، بجانب تفعيل لجان المتابعة وتحية العلم خلال طابور الصباح والاهتمام بالأنشطة التعليمية والإذاعة المدرسية.

وقد قام المحافظ بزرع اول شجره بمدرسه الشهيد عمرو ابو هنديه لتكون بدايه للخير والنماء، مع انطلاق العام الدراسى الجديد بشمال سيناء.

بدوره أكد حسين عراده، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، والقائم بأعمال مدير المديرية، على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية الستة، لمتابعة سير العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على المستجدات وحل المشكلات، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة.

قام المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية يرافقه اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم ووائل حمزة رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية ولفيف من القيادات التنفيذية وقيادات التربية والتعليم بحضور طابور الصباح وتحية العلم مع طلاب المدارس.

وقد قام نائب محافظ الاسماعيلية ومرافقوه من القيادات بجولة ميدانية على عدد من المدارس ومشاركة الطلاب حضور الصباح والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمحافظة لا سيما وأنه مع بدء العام الدراسى الجديد قد أنتظمت الدراسة بالمرحلة الابتدائية لطلاب صفوف الـ k. g والأول والثانى الأبتدائى.

وقد تضمنت الجولة زيارة مدرسة 24 أكتوبر الرسمية للغات بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث وزيارة مدرسة الفاروق عمر للتعليم الأساسى.

وخلال الجولة أعطى نائب محافظ الاسماعيلية توجيهات لمديرى المدارس والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بضرورة الاهتمام بتثقيف وتوعية أبنائنا الطلاب بثقافة وآداب الحوار واحترام الرأى والرأى الآخر وبذل أقصى جهد لغرس روح الولاء والانتماء للوطن والجد والاجتهاد من أجل خلق جيل واعى يستطيع حمل راية هذا البلد وصناعة قادة المستقبل لمصر.

وتوافد المئات من تلاميذ مرحلة رياض الأطفال وطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي بمحافظة القليوبية، على مدارس المحافظة، في أول أيام العام الدراسي الجديد.

من جانبه شدد طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية على موجهي المواد الدراسية بعدم الخروج من المدارس طوال فترة اليوم الدراسي، وفحص جميع السلبيات وحلها، وأن تكون الزيارات واقعية مثل زيارات مدير الإدارة التعليمية بعيدا عن الزيارات الصورية والتقارير المكتبية.

وحذر مديري المدارس في وضع جداول وهمية للمدرسين لمنع عمليات النقل وسد العجز في أماكن أخرى، مشيرا إلى أهمية اهتمام المدرس والمدير والإدارة بمظهرهم أمام الطلاب لأنهم قدوة لهم.

وفي الإسكندرية، أجرى يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية جولة تفقدية فى عدد من المدارس لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد للصفوف الأولى بمدارس المحافظة وشملت الجولة مدارس الشهيد العقيد ماجد شاكر الرسمية الإبتدائية ، وإبن سينا الرسمية لغات الإبتدائية ، وابن سينا الإبتدائية ومنصور حسين الإبتدائية بإدارة شرق التعليمية ومدرسة المهاجرين الإبتدائية بإدارة المنتزة التعليمية حيث تابع سير العملية التعليمية .

واستقبلت المدارس اليوم طلاب الصفوف الأولى لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الإبتدائى وباقى المراحل التعليمية يوم ٢١ سبتمبر الجارى .

وخلال الجولة أدلى يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية بتصريحات صحفية أكد فيها الإنتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الطلاب من الصفوف الأولى للعام الدراسي الجديد وكافة أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة ،وتفعيل بنك المعرفة المصري والترويج له للاستفادة بما به من معارف ومعلومات من معلومات للطالب والمعلم وولي الأمر ومسايرة التطور التكنولوجي .

وأكد وصول جميع الكتب المدرسية وتسليمها للمدارس ووجه بتسليم الكتب للطلاب دون التقيد بربطها بسداد المصروفات والرسوم المدرسية ، ووضع علم الجمهورية وعلم المحافظة فى مكان واضح بالمدرسة وتم توزيع الجدول المدرسي والإشراف اليومي ووصول توزيع المقررات الدراسية وكتابتها في صدر السجلات، مؤكداً على عدم استخدام العنف مع التلاميذ واستخدام الأساليب التربوية الصحيحة.

وأشار الى انتهاء جميع أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس وجاهزيتها للعام الدراسي الجديد وتم تشكيل لجان التوريدات بكل إدارة تعليمية وتم استلام التوريدات والمستلزمات الواردة من لجنة التعليم بديوان عام المحافظة وتسليمها بالمدارس موجهاً بتذليل كافة العقبات التى تعيق العملية التعليمية بإدارات ومدارس الإسكندرية .