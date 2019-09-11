شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي: جامعة القاهرة حققت انفتاحًا كبيرًا على المجتمع.. وشرف لأي وزير يتعاون معها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، بالطفرة التي حققتها جامعة القاهرة في مجال البحث العلمي والنشر الدولي في ظل رئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وقالت إن الجامعة حققت أيضًا انفتاحًا كبيرًا على المجتمع في الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية، وأنه شرف لأي وزير أن يتعاون مع جامعة القاهرة التي تمثل صرحًا تعليميًا عريقًا في العالم.

وقدمت والي - خلال كلمتها في حفل تخرج طلاب الدفعة الثانية للدبلومة المهنية في مجال مواجهة تعاطي المخدرات- الشكر للجامعة على التعاون المثمر والمستمر مع وزارة التضامن الإجتماعي في المجالات المتعددة ومنها الدبلومة المهنية المشتركة في مواجهة تعاطي المخدرات، مشيدة بدور جامعة القاهرة ورسالة الدكتور الخشت في بناء العقول وتغيير طرق التفكير.

وأضافت الوزيرة أن كلية الآداب بجامعة القاهرة، تُعد من أفضل المراكز العلمية والبحثية للعلوم الانسانية والاجتماعية، وأن مستشفى قصر العيني، تعد من أحد أهم القلاع الطبية على مستوى العالم، مشيرة إلى أن الدبلومة المهنية هي ترجمة لانفتاح الجامعة على المجتمع المصري والاهتمام بالقضايا التي تشغله.