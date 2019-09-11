شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة «عالم المغرب» تتلقى العزاء في مسقط رأسه بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت أسرة العالم المصري الدكتور أبوبكر عبدالمنعم، الأستاذ المتفرغ بشعبة الرقابة الإشعاعية، والذي توفى بالمغرب إثر أزمة قلبية، الأربعاء، واجب العزاء في الفقيد بدار المناسبات قرية صفا بكفر شكر في محافظة القليوبية، بحضور الأقارب وأهالي قريته.

كان قد شيع المئات من أهالي قرية تصفا مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، في جنازة شعبية ورسمية، الأربعاء، جثمان العالم المصري الدكتور أبوبكر عبدالمنعم، الأستاذ المتفرغ بشعبة الرقابة الإشعاعية، والذي توفى بالمغرب إثر أزمة قلبية.

ووصل الجثمان من المغرب وخرجت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية، وجرت مراسم الدفن في مقابر العائلة بالقرية وسط حضور من الأهالي وزملاء الفقيد ومحبيه وتلاميذه وعقب ذلك أُقيم عزاء الفقيد في دار مناسبات القرية بحضور محمد الحسيني، رئيس مجلس مدينة ومركز كفر شكر، نائبا عن الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، وأهالي القرية حيث تلقي أبناء الفقيد وشقيقه العزاء.

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كان مطار القاهرة قد استقبل، فجر الأربعاء، جثمان عالم الذرة الدكتور أبوبكر عبدالمنعم رمضان، قادما من المغرب، على متن طائرة الخطوط الملكية المغربية الرحلة رقم AT272 ليواري الثرى بمثواه الأخير في مدينة كفر شكر بمسقط رأسه بمحافظة القليوبية بعد وفاته منذ عدة أيام في مدينة مراكش المغربية.

يذكر أن العالم المصري أبوبكر عبدالمنعم رمضان، هو أستاذ متفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية التابعة لهيئة الطاقة الذرية، وتوفي في مدينة مراكش المغربية، إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش.

وكان العالم المصري، متواجدًا في مراكش للمشاركة في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري، وشعر بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات واستأذن للصعود إلى غرفته، ما دفعه لإبلاغ الفندق الذي حاول جاهدًا نقله إلى المستشفى إلا أنه كان قد توفى، وفقا لتصريحات السفير المصري بالمغرب.

وقال السفير المصري بالمغرب، إن النيابة العامة في مدينة مراكش قامت بتشريح جثة العالم المصري، موضحة أنه فارق الحياة إثر سكتة قلبية.

عزاء عالم الذرة الدكتور أبو بكر عبد المنعم الذي توفي في المغرب في مسقط رأسه بقرية تصفا بكفر شكر بالقليوبية

عزاء عالم الذرة الدكتور أبو بكر عبد المنعم الذي توفي في المغرب في مسقط رأسه بقرية تصفا بكفر شكر بالقليوبية