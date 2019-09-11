شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي لمجلس المعاهد: بدء الدراسة من اليوم الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة، الأربعاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة، وذلك لمناقشة الاستعدادات للعام الجامعي الجديد.

وأكد الوزير في بداية الجلسة، على ضرورة التزام المعاهد بالضوابط التي وضعتها الوزارة لضمان حسن سير العملية التعليمية، بمناسبة اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2019\2020، ليكون عاما منضبطا تماما من أول يوم في الدراسة، ووضع الجداول والانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي، وإصدار كتيب لكل معهد يضمن الواجبات والحقوق لكل طالب، ووضع جداول واضحة للهيئة المعاونة، ومتابعة التزام المعاهد ومدى الانضباط في كل معهد، ومحاسبة المقصرين.

وشدد عبدالغفار، على ضرورة انضباط الطلاب منذ اليوم الأول والمحاسبة عن أي خروج عن القانون والأعراف، وانضباط كافة العاملين في المعاهد منذ اليوم الأول في العام الدراسي.

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أكد الوزير على أهمية تنظيم أعمال المتابعة والزيارات المستمرة من جانب اللجان المتخصصة التابعة للوزارة من أجل الاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بالمعاهد اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد 2019\2020، وضرورة الرقابة على المعاهد الخاصة في المرحلة المقبلة، بهدف تقويم وتقييم تلك المعاهد، عبر الزيارات الميدانية لكشف نقاط الضعف بالمعاهد وتحويلها لنقاط قوة، وذلك تحت إشراف مباشر من الوزارة.

ووجه عبدالغفار المجلس بالتأكيد على التزام كافة المعاهد بتطبيق نظام التصحيح الإلكتروني بداية من العام الدراسي الجديد 2019\2020، وتوفير الإمكانيات التكنولوجية لأعضاء هيئات التدريس للقيام بعملهم على أكمل وجه؛ لتحقيق الهدف الخاص بتطوير التعليم بما يتماشى مع الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم.

وافق المجلس على مقترح بتوفير منح دراسية مجانية للطلاب من قارة أفريقيا في بعض المعاهد الخاصة، دعما لسياسة مصر نحو التقارب مع الأشقاء الأفارقة، وذلك في ضوء تولي مصر حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي.

أحيط المجلس علما بقرار اللجنة العليا للتنسيق بأن يكون الحد الأدنى لجميع المعاهد الهندسية بمجموع 80 %، كما أحيط المجلس علما بالقرارات الوزارية ببدء الدراسة بالمعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج للجمعية الخيرية لتنمية الموارد البشرية، وبدء الدراسة بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، وبدء الدراسة بالمعهد الكندي العالي للحاسب الآلي.