شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يجري تجربة طوارئ بمستودع وقود الطائرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس أحمد فوزى، تجربة طوارئ بمستودع وقود الطائرات، والذى يضم ثلاث شركات بترول.

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وذكرت الشركة أن التجربة تمت بناء على تعليمات منظمة الطيران المدنى (ICAO)، ومتطلبات سلطة الطيران المدنى المصرى، التي تنص على ضرورة إجراء تجارب طوارئ جزئية لتأمين مطار القاهرة وللوقوف على الاستعدادات، ومواجهة الأزمات الطارئة والتدريبات المستمرة لجميع الجهات والعاملين بالمطار، تم إجراء التجربة تحت إشراف اللواء الطيار عصام وهبى، رئيس قطاع العمليات، والكابتن محمد هشام صبحى، مدير عام الطوارئ والأزمات بالشركة.

بدأت تجربة الطوارئ بإطلاق سارينة الإنذار، والذي أعقبه الإخلاء المنظم لمنطقة الحدث، وتم الدفع بثلاث سيارات من قوة الحماية المدنية المجهزة بأحدث وسائل إطفاء حرائق الوقود، وبدأ عمل فرق الطوارئ تحت إشراف مركز العمليات وإدارة الأزمات وبمشاركة جميع الجهات المعنية (الإطفاء، والإسعاف، والأمن، والحجر الصحي والإرشاد، والبيئة، والسلامة الجوية).

بعد انتهاء التجربة، تم عمل اجتماع برئاسة رئيس قطاع العمليات، وبحضور جميع الأجهزة المشاركة في التجربة، وذلك لقياس معدلات القدرة على مواجهة حالة الطوارئ في أقل وقت ممكن والحفاظ على المنشأة والأرواح وتقييم الإيجابيات والسلبيات بالتجربة.