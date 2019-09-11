شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العام الدراسي لطلاب النظام التعليمي الجديد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ ما يقرب من 5 ملايين تلميذ وتلميذة بمرحلة الطفولة المبكرة «رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي» بالنظام التعليمي الجديد، الأربعاء، أول أيام الدراسة، وسط حضور كثيف من الطلاب على المدارس الحكومية والرسمية والخاصة واليابانية، فيما ينتظم ما يقرب من 22 مليون طالب وطالبة بالصفوف من الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي 21 سبتمبر الجاري وذلك فيما يقرب من 60 ألف مدرسة حكومية وخاصة ودولية.

وأدى طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي تحية العلم وترديد النشيد الوطني تنفيذا لقرار وزارة التربية والتعليم.

ويعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس، مؤتمرًا صحفيًا بديوان عام الوزارة، للوقوف على اجراءات بدء العام الدراسي الجديد.

وشكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غرفة عمليات مركزية للتواصل مع المديريات والادارات التعليمية والمدارس لمتابعة سير اليوم الدراسي الأول وتحديد نسب الحضور والغياب ونسبة حضور وعجز المدرسين بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.

وتتابع وزارة التربية والتعليم عملية تسليم الكتب المدرسية وسحب الكميات المطلوبة من المخازن من قبل الإدارات والمدارس حسب النسبة المطلوبة.

وكلفت وزارة التربية والتعليم ادارة التعليم الخاص والدولي بإرسال لجان لمتابعة سداد المصروفات الدراسية المطلوبة والمحددة قانونا وفقا للشرائح المحددة مسبقا بنسب الزيادة السنوية القانونية ،والتحقق من عدم دفع أي مصروفات زيادة عن المصروفات القانونية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم مصروفات المدارس الحكومية رسميًا وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مبلغ 145 جنيها مصروفات طلاب رياض الأطفال و160 جنيها لطلاب المرحلة الابتدائية و150 جنيها لطلاب المرحلة الإعدادية و195 جنيها للتعليم الثانوى العام و170 جنيها للتعليم الفنى.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعفاء بعض فئات الطلاب من المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية، للعام الدراسى الجديد 2019،2020، على رأسهم أبناء شهداء ثورة 25 يناير وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاء وأبناء الشهداء ضحايا العمليات الإرهابية والطلاب الأيتام.

وكذلك يعفي من المصروفات أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمعاشات والمساعدات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، وأبناء المرأة المعيلة والمكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون وأبناء مصابي العمليات الحربية ومصابين بعجز كلى أو جزئى وأبناء مفقودى العمليات الحربية، وأبناء مدارس حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر ومدارس شمال سيناء طلاب مدارس التربية الخاصة والمجتمعية والمدارس الصديقة للفتيات والأطفال والمتحررين من الأمية وملتحقين بالمدارس.

وحذرت الوزارة المدارس من ربط سداد المصروفات المدرسية بتسليم الكتب للطلاب أو إساءة معاملتهم أو إجراء أي تمييز بين الطلاب بسبب سداد المصروفات خاصة بالمدارس الخاصة.

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وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، زيادة عدد أيام العام الدراسى لطلاب النظام التعليمى الجديد ليبدأ في 11 سبتمبر وينتهى 28 مايو المقبل ،ويأتى القرار تمهيدًا لزيادة عدد أيام الدراسة الفعلية للطلاب بالنظام التعليمى الجديد ليتناسب مع طبيعة المناهج الدراسية الجديدة بدلًا من عدد الأيام الفعلية بالخريطة الزمنية المعتادة، ليتم تطبيق وتنفيذ الأنشطة المدرسية بشكل عملى يساعد الطلاب على الفهم والاستيعاب والبعد عن نظام الحفظ والتلقين بالنظام التعليمى القديم.

وأعلنت الوزارة تغيير طريقة جلوس التلاميذ في الفصول لتتناسب مع رؤية التعليم الجديدة المبنية على التعليم التفاعلى، وأن تكون في شكل دوائر، بحيث يتمكن التلاميذ من العمل في مجموعات عمل جماعية طوال الحصص الدراسية، بدلا من الجلوس كما هو معتاد.

وطالبت الوزارة المديريات التعليمية بالتشديد على المدارس بعدم عقد أي امتحانات للطلاب حتى الصف الثالث الابتدائى لتفادى الضغط على الطلبة في سن مبكرة، وأن يقوم المعلم بتقويم مستمر للطالب، لقياس نواتج التعلم الجديدة، والتى تتضمن 4 مفاهيم أساسية هي «تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، تعلم لتعيش، تعلم لتكون».

وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية بالصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية، بكافة مدارس التعليم العام ( الرسمية، الرسمية لغات، الرسمية المتميزة لغات، الخاصة بنوعيها عربي ولغات) اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020.

ونص القرار على أن تشمل المناهج الدراسية المقرر تطبيقها على الصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية على ما يلى: منهج الصف الأول الابتدائي (منهج متعدد التخصصات، منهج اللغة العربية، منهج اللغة الإنجليزية، منهج التربية الدينية، منهج التربية البدنية والصحية)، مناهج الصف الثاني الابتدائي (منهج متعدد التخصصات، منهج اللغة العربية، منهج الرياضيات، منهج اللغة الإنجليزية، منهج التربية الدينية، منهج التربية البدنية والصحية).

وأوضح القرار أن يتشارك في تدريس المناهج الدراسية المشار إليها اثنان من المعلمين معًا داخل حجرة الدراسة، كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة للغة الإنجليزية معلم اللغة الإنجليزية؛ كما تضمن القرار تطبيق بعض أنشطة التوكاتسو على الصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية.

وسمح القرار لمديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بإجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي وفقًا لظروف كل محافظة بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي وفلسفته بعد موافقة رئيس قطاع التعليم العام.

وحظر القرار تطبيق أية مقررات دراسية أو كتب بخلاف المناهج الواردة بالقرار.

كما أوضح القرار أن نظام التقييم بالصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية يقوم على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطالب، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها (الشفهية، والتحريرية، والمهارية)، وفى نهاية كل فصل دراسي يتسلم ولى الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب.

وفي سياق متصل أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية قوائم المعلمين والأخصائيين الذين تم قبولهم مبدئيًا والذين حصلوا على الدرجات الأعلى في أقصر وقت في الاختبار الإلكتروني للوظائف التي أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس، على أن يتم عقد المقابلات الشخصية بالقاهرة (سيتم الإعلان عن تفاصيلها اليوم لاحقًا) في الفترة من يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019 وتستمر حتى الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019.

وستعلن وحدة المدارس المصرية اليابانية جدول مواعيد خاص بكل محافظة محدد به مكان وموعد إجراء المقابلة الشخصية، على أن يحضر المتقدم للوظيفة معه (السيرة الذاتية- 3 صور شخصية- صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه» موجه باسم المدارس المصرية اليابانية- صور الشهادات والمؤهلات العلمية) ويتم تقديمها في دوسيه بلاستيك.