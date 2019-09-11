شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على بدء الدراسة بجامعة «هيرتفورد شاير» بالعاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مؤسسة «جلوبال» التعليمية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ ضمن إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية الدولية.
وتبدأ مؤسسة «جلوبال» الدراسة بجامعة «هيرتفورد شاير» البريطانية اعتبارا من العام الجامعي الجديد في كليات العلوم الطبية وعلوم الحياة، وإدارة الأعمال، والهندسة وعلوم الحاسب، والعلوم الإنسانية والصحة والعمل الاجتماعي، والفنون الابتكارية.
وقالت مؤسسة «جلوبال» إن فرع الجامعة بالعاصمة الإدارية جزء من فرع الجامعة الأم بالمملكة المتحدة، وتتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية الخاصة، مضيفة أن فرع الجامعة يهدف إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل مصر، إلى جانب العمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في المملكة المتحدة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة توافق على بدء الدراسة بجامعة «هيرتفورد شاير» بالعاصمة الإدارية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.