شكرا لقرائتكم خبر عن «الجنايات» تصدر أحكاما بالمؤبد والسجن المشدد والبراءة في «التخابر مع حماس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 11 متهمًا من بينهم «محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد سعد الكتاتني»، بالسجن المؤبد، كما عاقبت المحكمة 3 آخرين من بينهم عصام الحداد بالسجن المشدد 10 سنوات.

كما عاقبت المحكمة محمد فتحي رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن 7 سنوات، وبرأت المحكمة 6 آخرين، من بينهم صفوة حمودة حجازي، وحسن محمد خيرت الشاطر، وعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهم جهاد الحداد، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسى عيسى العياط، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع حماس».

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صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وحضور الياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت محكمة النقض قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد على المتهمين وقررت اعادة محاكمتهم امام دائرة أخرى.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبدالعاطي، بينما عاقبت محمد مرسي ومحمد بديع و16 آخرين بالسجن المؤبد والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.