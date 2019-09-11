شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يستعرض الفرص المتاحة للاستثمار خلال اجتماع مجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدم الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، عرضًا حول الفرص المتاحة للاستثمار في مجال الآثار، والجهود المبذولة من قبل الوزارة للاستفادة من تلك الفرص، سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات، بما يعظم العائد منها، وهو ما ينعكس بدوره على حجم حركة السياحة الوافدة بالزيادة، كما يسهم ذلك في ايصال صورة حقيقية للعالم عن الحضارة المصرية العريقة على مدار العصور الزمنية المختلفة.

وأشار وزير الآثار، خلال العرض، إلى أنه تم مؤخرًا إقامة العديد من الشراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الآثار سواء على المستوى المحلى أو الخارجى، وهو ما يعتبر إنجازاً في حد ذاته حيث إنه لم يسبق للقطاع الخاص المشاركة في هذا المجال الواعد، مشيراً في هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بالطرح الدولي لاختيار شركة كبرى متخصصة لتشغيل الخدمات بمشروع المتحف المصري الكبير، وكذا ما تم من تعاقد مع شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة، وحصولها على حق تشغيل وتقديم خدمات الزائرين بمنطقة هضبة الأهرامات بالجيزة لمدة 15 سنة، إلى جانب ما تم توقيعه مع شركة مصر للاستثمار السياحي والعقاري وشركة التحرير العقارية لعرض مجموعة من القطع الأثرية في مبنى قائم تم إعادة استغلاله كمتحف بمدينة الغردقة، وذلك لمدة 20 سنة، ومن المتوقع افتتاحه في نوفمبر المقبل.

وأكد الدكتور خالد العنانى، اعتزام الوزارة الاستمرار في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال الآثار.