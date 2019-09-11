شكرا لقرائتكم خبر عن الهند: قرار إلغاء الحكم الذاتي لكشمير سيزيد من الاستثمار وفرص العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حكومة جامو وكشمير، إن قرار الهند بإلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، يرجع لأسباب عديدة منها أن المادتين الدستوريتين المتعلقتين بهذا الأمر، تسببت في النزعة الانفصالية والحض على الإرهاب، كما أبقت هاتان المادتان الولاية معزولة وبعيدة عن عمليات التنمية في البلاد لفترة طويلة. لم يستفد من الوضع الخاص الممنوح للولاية سوى فئة قليلة للغاية، لذلك أقر البرلمان الهندي عددا من القوانين التقدمية لصالح أبناء الشعب الهندي .

وأكدت الحكومة أن المستثمرين سيقومون بضخ رؤوس الأموال والموارد، ومن ثم سيتم إرساء صناعات وخدمات، وستتزايد فرص العمل، وعدد المعاهد التعليمية الكبرى، وسوف ينمو القطاع الصحي، ويتحول القطاع الزراعي، سيشهد قطاع التصنيع القائم على المنتجات الزراعية قفزة كبيرة للأمام. وسيتم تطبيق كافة البنود والقوانين المتعلقة بالنواحي الإيكولوجية والبيئية، ومن ثم سيتم الحفاظ على جمال الطبيعة. وستصبح كافة الحقوق الأساسية، التي يتمتع بها المواطنون في بقية أنحاء الهند، متاحة لسكان جامو وكشمير ولاداخ.

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وأضافت الحكومة أنه بينما يدرس أطفال الانفصاليين والسياسيين في لندن، ونيويورك وسنغافورة وغيرها من المدن الكبرى في العالم، تم حرمان أطفال الفقراء في جامو وكشمير من وجود منشأة تعليمية لائقة لهم، لذلك سيكون هناك تحسن كبير في المرافق التعليمية للجميع، ولاسيما أطفال الفقراء.

وأشارت إلى أن ضعف القوانين أدي إلى الفساد وضعف عملية المساءلة، نتيجة لذلك، لم يصل التمويل إلى مستحقيه من الفقراء بصورة مباشرة،على الرغم من الإنفاق الهائل، لم يكن هناك تأثير يذكر على أرض الواقع.

وأكدت الحكومة بأن إلغاء الإقليم الذاتي سيساعد في توصيل الأموال المخصصة للأشخاص المستفيدين الحقيقيين، وسيتم تطبيق الكثير من القوانين التقدمية في الولاية مثل: قانون الحق في التعليم ،وقانون صون ورفاه الآباء وكبار السن لعام ۲۰۰۱ ،وقانون اللجنة الوطنية للأقليات،وقانون رعاية النساء، والأطفال، والمعاقين .