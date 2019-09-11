شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» تشارك في اجتماعات «الجمعية العامة لمنظمة السياحة» بنسختها الـ23 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مطار القاهرة متوجهة إلى دولة روسيا، وذلك تلبيةً للدعوة التي تلقتها الوزيرة من منظمة السياحة العالمية للمشاركة في أعمال اجتماعات الدورة ال (23) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO التي تنعقد خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجارى في مدينة سانت بطرسبرج.

كما ستشارك «المشاط» أيضا في برنامج موسكو المنفذ في إطار أعمال هذه الدورة «التنمية السياحية في المدن»المزمع انعقاده خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الجارى في مدينة موسكو، والذى يتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وسوف يركز على مجالات ذات الأولوية مثل سياسات وأدوات السياحة المستدامة والتعليم والتدريب السياحي.

و أكدت الوزيرة على أهمية مشاركة مصر في الأحداث والفعاليات الدولية الهامة لتعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمات الدولية الكبرى مثل منظمة السياحة العالمية، لافتة إلى أن إعادة صياغة وتطوير العلاقات مع المؤسسات الدولية، وهو أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسي في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة نوفمبر الماضي .

وأشارت الوزيرة إلى أن اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO يعد أهم ملتقى دولى يجمع كبار مسئولى صناعة السياحة وممثلى القطاع الخاص حول العالم، لافتة إلى عقد عدة اجتماعات رفيعة المستوى تمثل التجمع الرئيسى لمنظمة السياحة العالمية وتناقش العديد من الموضوعات ذات الأهمية لقطاع السياحة.

Advertisements

وتتضمن فعاليات أعمال الدورة ال (23) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية عقد قمة رفيعة المستوى حول «الابتكار والتنمية المستدامة في السياحة» والتي من المقرر أن تشارك بها الدكتورة رانيا المشاط كمتحدث للتباحث حول الابتكار والتعليم والذكاء الاصطناعي، كما سيتم تخصيص جلسة يشارك فيها الشركات العشر الناشئة الفائزة بالمسابقات الإقليمية للابتكار التكنولوجي التي نظمتها منظمة السياحة العالمية.

وسيتم تنظيم أيضا جلستين نقاشيتين وزاريتين تحت شعار «التعليم والعمالة في السياحة» وكذا «السياحة الطبية والصحية» كفرصة للوزراء المشاركين في فعاليات الدورة هذا العام لمخاطبة الجمعية العامة والتعبير عن آرائهم في هذا المجال.

جدير بالذكر أن زوراب بولوليكاشفيلي، أمين عام منظمة السياحة العالمية، قد أشاد خلال كلمته المصورة التي تم اذاعتها خلال المؤتمر الذي عقدته الوزارة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية للإعلان عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية New Hospitality Criteria، موضحا أن مصر أظهرت مرة أخرى التزامًا نحو تنمية قطاع السياحة بطريقة مسئولة ومستدامة، ومؤكدا أن القطاع أصبح أكثر استدامة وشمولًا ومثالًا يُحتذى به للعديد من الدول الأخرى، معربا عن تطلعه إلى استمرار التعاون القائم مع وزارة السياحة.

وتجدر الإشارة أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة كانت قد شاركت في يونيو الماضى في أعمال الجلسة ١١٠ للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية والتي عقد في العاصمة الاذربيچانية باكو.

كما شاركت الوزيرة أيضا في اجتماعات اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية والتي استضافتها مصر مرتين على التوالي الأولى في مايو 2018 بمدينة شرم الشيخ، والأخرى في مدينة القاهرة في مارس 2019، والتي قام خلالها السيد زوراب بولوليكاشفيلي أمين عام منظمة السياحة العالمية بإهداء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي درع من المنظمة تقديرا منها لدعمه الفعال للسياحة من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وإسهامه في استراتيجية ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.