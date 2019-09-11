شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لـ«وكيل التعليم» بمدارس بورفؤاد وبورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام د. نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، صباح الأربعاء، بجولة تفقدية شملت العديد من مدارس بورفؤاد، وبورسعيد، لمتابعة انتظام الدراسة لصفوف رياض الأطفال والأول والثانى الابتدائي تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

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واطمأن وكيل الوزارة، خلال هذه الجولة، على نسبة حضور الطلاب والكثافات المعتدلة داخل الفصول وقاعات رياض الأطفال، وكذلك توفر الكتب المدرسية بمخازن المدارس ووجود الخدمات الصحية المقدمة من الزائرة الصحية بكامل طاقمها وأيضا نظافة الفصول وقاعات رياض الأطفال ومرافق المدارس وتفعيل السبورات التفاعلية والأجهزة الداعمة للعملية التعليمية.

بدأت الجولة من مدينة بورفؤاد بزيارة لمدرسة طلعت حرب الرسمية المتميزة للغات، حيث تابع انتظام سير العملية التعليمية بقاعات رياض الأطفال للمستويين الأول والثاني، ثم مدرسة السيدة خديجة الابتدائية المعتمدة، حيث شارك طلاب الصف الثانى الاستماع إلى شرح درسا تمهيديا في مادة الرياضيات من معلمة الفصل.

وتفقد «باهي»، مدرستى القناة الابتدائية المعتمدة، وسانت مارى الخاصة، وتابع انتظام سير العملية التعليمية ونسبة حضور الطلاب ومدى جاهزية مرافق المدرسة والتأكيد على تحية العلم أثناء طابور الصباح، مثنيا على الجهود المبذولة بالمدارس.

وكيل وزارة التربية والتعليم يتفقد المدارس في أول ايام الدراسة

وكيل وزارة التربية والتعليم يتفقد المدارس في أول ايام الدراسة