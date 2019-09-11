شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اليوم الدراسي الأول للطلاب في محافظات مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم الآلاف من تلاميذ الصفين الأول والثانى الابتدائى ومرحلة رياض الأطفال في الدراسة بمدارس المحافظات، اليوم الأربعاء.

في الإسكندرية، جرى يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية جولة تفقدية في عدد من المدارس لاستقبال الطلاب في العام الدراسى الجديد للصفوف الأولى بمدارس المحافظة وشملت الجولة مدارس الشهيد العقيد ماجد شاكر الرسمية الإبتدائية، وإبن سينا الرسمية لغات الإبتدائية، وابن سينا الإبتدائية ومنصور حسين الإبتدائية بإدارة شرق التعليمية ومدرسة المهاجرين الإبتدائية بإدارة المنتزة التعليمية حيث تابع سير العملية التعليمية .

واستقبلت المدارس اليوم طلاب الصفوف الأولى لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الإبتدائى وباقى المراحل التعليمية يوم ٢١ سبتمبر الجارى .

وخلال الجولة أدلى يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية بتصريحات صحفية أكد فيها الإنتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الطلاب من الصفوف الأولى للعام الدراسي الجديد وكافة أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة ،وتفعيل بنك المعرفة المصري والترويج له للاستفادة بما به من معارف ومعلومات من معلومات للطالب والمعلم وولي الأمر ومسايرة التطور التكنولوجي .

وأكد وصول جميع الكتب المدرسية وتسليمها للمدارس ووجه بتسليم الكتب للطلاب دون التقيد بربطها بسداد المصروفات والرسوم المدرسية، ووضع علم الجمهورية وعلم المحافظة في مكان واضح بالمدرسة وتم توزيع الجدول المدرسي والإشراف اليومي ووصول توزيع المقررات الدراسية وكتابتها في صدر السجلات، مؤكداً على عدم استخدام العنف مع التلاميذ واستخدام الأساليب التربوية الصحيحة.

وأشار إلى انتهاء جميع أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس وجاهزيتها للعام الدراسي الجديد وتم تشكيل لجان التوريدات بكل إدارة تعليمية وتم استلام التوريدات والمستلزمات الواردة من لجنة التعليم بديوان عام المحافظة وتسليمها بالمدارس موجهاً بتذليل كافة العقبات التي تعيق العملية التعليمية بإدارات ومدارس الإسكندرية .

وفي القليوبية، تابع المحافظ الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق اول يوم دراسي لطلاب الصفين الاول والثانى والتمهيدى حيث طالب مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على نتائجها في العام الدراسى الماضى مع ضرورة الوقوف على كافة الايجابيات لتأكيدها والسلبيات لمعالجتها للوصول إلى عام دراسي يحقق أقصى إستفادة للطلاب مع مواجهة كافة المشكلات وطرح الحلول والمقترحات المناسبة لها أولا بأول

وبدأ معلموا مرحلة رياض الأطفال أول أيام العام الدراسي الجديد بتمارين رياضية للأطفال وعدد من الألعاب التنافسية الصغيرة، لجذب الأطفال إلى المدارس وإنشاء علاقة حب وانتماء بين الطفل والمدرسة.

وعقد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية اجتماعا بمديريى المراحل والموجهين لمناقشة استعدادات بدء العام الدراسى واكد عجلان أي سلبية في العمل أو المدارس ستواجه بكل حزم وحسم واي مخالفات سيتم رصدها من خلال متابعتي الميدانية للمدارس أو ستاتي في تقارير لجان المتابعة سيتم نقل إدارة المدرسة والمتورطين فيها لخارج الإدارة

و كلف مديري الإدارات التعليمية والموجهين بحصر زيادات المدرسين بإدارات طوخ وبنها وكفرشكر تمهيدا لنقل المدرسين فوق الحد القانوني لسد العجز في الإدارات الأخري التي تعاني من عدم وجود مدرسين كافيين بالمدارس مشيرا ان هذه الإدارات تشهد تكدسا كبيرا من المدرسين في الوقت الذي تعاني فيه إدارات أخرى من العجز

وقال وكيل تعليم ان اليوم الدراسي سيبدا يوميا للمدرسين وإدارات المدارس من الساعة السابعه والنصف تماما واي مخالفات في هذا الأامر ستواجه بالتحقيق مطالبا مديري المدارس برعاية الظروف المرضية الخاصة ببعض المدرسين والتي تتعارض مع هذه المواعيد وتقديم التيسييرات لهم في ضوء روح القانون دون محاباة لأحد على أحد قائلا

وشدد على موجهي المواد الدراسية بعدم الخروج من المدارس طوال فترة اليوم الدراسي وفحص جميع السلبيات وحلها وان تكون الزيارات واقعية مثل زيارات مدير الإدارة التعليمية بعيدا ان الزيارات الصورية والتقارير المكتبية .

و شدد عجلان على موجهي المواد الدراسية بعدم الخروج من المدارس طوال فترة اليوم الدراسي، وفحص جميع السلبيات وحلها، وأن تكون الزيارات واقعية مثل زيارات مدير الإدارة التعليمية بعيدا عن الزيارات الصورية والتقارير المكتبية.

وحذر مديري المدارس في وضع جداول وهمية للمدرسين لمنع عمليات النقل وسد العجز في أماكن أخرى، مشيرا إلى أهمية اهتمام المدرس والمدير والإدارة بمظهرهم أمام الطلاب لأنهم قدوة لهم.

وفي الشرقية، انتظم نحو 340 ألف تلميذ وتلميذة أمس بصفوف الطفولة المبكرة كي جي 1 وكي جي 2 والصفين الأول والثاني الابتدائي بمدارس الشرقية الحكومية والخاصة على مستوي 20 إدارة تعليمية بنطاق دائرة المحافظة في أول أيام العام الدراسي بالنظام التعليمي الجديد.

ومن جانبه، تفقد اللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية رافقه رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية والمهندس أحمد مرسي رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة مدارس طلبة عويضة الإبتدائية والناصرية الابتدائية التابعتين لإدارة غرب الزقازيق ومدرسة المتفوقين stem بالزقازيق للاطمئنان على سير العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي.

ومن جانبه أكد رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية على وصول جميع الكتب الدراسية للمددارس والتأكد من تسليمها للطلاب دون التقيد بسداد المصروفات لضمان التركيز في المناهج التعليمية كما أنه تم التشديد على مديري الإدارات التعليمية بتنفيذ كافة التعليمات والتأكد من إنهاء كافة أعمال الصيانة البسيطة التي تقوم بها المديرية والإدارات التعليمية المختلفة من أفنية وفصول دراسية وحجرات أنشطة ودورات مياه وأسوار لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.

وفي المنوفية، اكد الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية انتظام الدراسة في اليوم الأول لطلاب الصف الأول والثانى الابتدائى ومراحل رياض الأطفال بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بأكملها، والبالغ عددهم 10 إدارات على مستوى محافظة المنوفية.

واضاف أن نسبة حضور الطلاب في اليوم الدراسى الأول بلغت95% من إجمالى أعداد الطلاب، مؤكدا أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق شكاوى في اليوم الأول للدارسة لطلاب الصف الأول والثانى الابتدائى ومراحل رياض الأطفال

وفي الدقهلية انطلقت الدراسة في الحضانة والصفين الأول والثاني الابتدائي في عدد 1322مدرسه ابتدائى، و٣٦ مدرسه تجريبيه و٦٣٠ قاعة للحضانة، وقال على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن عدد التلاميذ في الصف الأول الابتدائي بلغ 145 ألف، بينما في الصف الثاني 142184.

وحضر على عبدالرؤوف، ويحي باشا، مدير عام إدارة غرب المنصورة التعليمية طابور الصباح وتحتية العلم في مدرسة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وتوجه بعدها إلى الفصول للاطمئنان على تهيئتها للدراسة.

وأكد وكيل الوزارة في كلمته أنه إدارة المدرسة بذلت مجهود كبير لتظهر بهذه الصورة المشرفة، ولنبدأ عام دراسي قوي، وحث التلاميذ في الحضانة على الانتظام في الدراسة ووجه لهم بعض الأسئلة الخفيفة مثل ما هو اسم المدرسة، التي تجاوب معها التلاميذ بصورة كبيرة ثم وزع الكتب عليهم بنفسه.

وأكد «عبدالرؤوف» أن جميع المدارس استعدت لاستقبال التلاميذ، وتوزيع المدرسين على الفصول بالإضافة إلى توفير الكتب وتوزيعها على التلاميذ، وتوجه عبدالرؤوف لتفقد بعض مدارس إدارة شرق المنصورة التعليمية، وتابع موقف الكتب الدراسية والفصول ببغض المدارس.

وفي بورسعيد قام نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد صباح اليوم بجولة تفقدية شملت العديد من مدارس بورفؤاد وبورسعيد لمتابعة انتظام الدراسة لصفوف رياض الأطفال والأول والثانى الابتدائى تزامنا مع بدء العام الدراسى الجديد ٢٠١٩- ٢٠٢٠.

واطمأن وكيل الوزارة خلال هذه الجولة على نسبة حضور الطلاب والكثافات المعتدلة داخل الفصول وقاعات رياض الاطفال وكذلك توفر الكتب المدرسية بمخازن المدارس ووجود الخدمات الصحية المقدمة من الزائرة الصحية بكامل طاقمها وايضا نظافة الفصول وقاعات رياض الاطفال ومرافق المدارس وتفعيل السبورات التفاعلية والاجهزة الداعمة للعملية التعليمية.

بدأت الجولة من مدينة بورفؤاد بزيارة لمدرسة طلعت حرب الرسمية المتميزة للغات حيث تابع انتظام سير العملية التعليمية بقاعات رياض الأطفال للمستويين الأول والثاني ثم مدرسة السيدة خديجة الابتدائية المعتمدة حيث شارك طلاب الصف الثانى الاستماع إلى شرح درسا تمهيديا في مادة الرياضيات من معلمة الفصل.

وتفقد باهى مدرستى القناة الابتدائية المعتمدة وسانت مارى الخاصه وتابع انتظام سير العملية التعليمية ونسبة حضور الطلاب ومدى جاهزية مرافق المدرسة والتأكيد على تحية العلم اثناء طابور الصباح. واثنى وكيل الوزارة على الجهود المبذولة بالمدارس هدف الزيارة استعدادا لاستقبال الطلاب المستجدين وترغيبهم في الحضور إلى المدرسة موجها لهم الشكر على هذا الجهد المبذول

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وفي الاسماعيلية، المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية يرافقه اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم ووائل حمزة رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية ولفيف من القيادات التنفيذية وقيادات التربية والتعليم بحضور طابور الصباح وتحية العلم مع طلاب المدارس. .

وقد قام نائب محافظ الاسماعيلية ومرافقوه من القيادات بجولة ميدانية على عدد من المدارس ومشاركة الطلاب حضور الصباح والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمحافظة لا سيما وأنه مع بدء العام الدراسى الجديد قد أنتظمت الدراسة بالمرحلة الابتدائية لطلاب صفوف الـ k. g والأول والثانى الأبتدائى.

وقد تضمنت الجولة زيارة مدرسة 24 أكتوبر الرسمية للغات بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث وزيارة مدرسة الفاروق عمر للتعليم الأساسى.

وخلال الجولة أعطى نائب محافظ الاسماعيلية توجيهات لمديرى المدارس والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بضرورة الاهتمام بتثقيف وتوعية أبنائنا الطلاب بثقافة وآداب الحوار واحترام الرأى والرأى الآخر وبذل أقصى جهد لغرس روح الولاء والانتماء للوطن والجد والاجتهاد من أجل خلق جيل واعى يستطيع حمل راية هذا البلد وصناعة قادة المستقبل لمصر .

وفي المنيا، شهد العديد من مدارس المنيا، حاله من الارتباك وعدم انتظام، في اليوم الأول لبدء الدراسة لرياض الأطفال، والصف الأول والثاني الابتدائي للعام الجديد 2019- 2020، والتي شملت 1051 مدرسة، و488 رياض أطفال داخل 9 إدارات تعليمية من العدوه شمالا حتي دير مواس جنوبا ـ في أعقاب قيام أولياء الأمور باصطحاب أبنائهم والدخول برفقتهم الفصول الدراسية، وبقائهم بالفصول لعدة ساعات، في ظل تعرض بعض الأطفال للقلق والبكاء، بينما سادة حالة من السعادة والفرحة على باقي التلاميذ احتفالا بالعام الدراسي الجديد .

وحرص المعلمين وأولياء الأمور والتلاميذ على التقاط الصور التذكارية في أول يوم دراسية في محاولة لإدخال الأطفال جو من المرح والفرحة، بينما قام البعض بتوزيع الحلوى وغيرها على التلاميذ .

وقام محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بجولة لعدد من المدارس بمدن المنيا، وسمالوط، ومطاي، وبني مزار، والعدوه، كما قام رءوساء المراكز بتفقد سير العملية التعليمية في اليوم الأول .

وكشف مسؤول بتعليم العدوه وصول الكتب الدراسية للصف الأول والثاني الابتدائي للمخازن متأخرة، رغم وصول 90 % من الكتب الدراسية للمدارس، وعدم وصول بعض المقررات مثل الرياضة للصف الأول الرابع الابتدائي، والدراسات للخامس الابتدائي، والرياضة للسادس الابتدائي. والرياضة للصف الأول الابتدائي، والرياضة والانجليزي للصف الثاني الابتدائي.

قال محمد محمود عزب، مدير التعليم بالمحافظة، تم بدء الدراسية داخل 1051 مدرسة ابتدائي وتعليم أساسي على مستوي مدن وقري المحافظة، وعدد 488 رياض أطفال بمرحلتيه الأولي والثانية، مؤكدا انتظام العملية التعليمية، مستنكرا تكدس أولياء الأمور أمام المدارس في اليوم الأول .

وفي أسيوط، قال صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إن الدراسة بدأت اليوم الاربعاء بصفوف رياض الأطفال «كي جي 1، كي جي 2»، بالإضافة للصفين الأول والثاني الابتدائي بالمدارس الحكومية والرسمية والمتميزة بإجمالي عدد طلاب 238 ألف طالب وطالبة على أن تبدأ باقي الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي يوم 21 سبتمبر الجاري تنفيذًا لقرار وزير التعليم بزيادة أيام الدراسة الفعلية لإتاحة الفرصة أمام الطلاب لممارسة الأنشطة المدرسية بشكل عملي يساعد الطلاب على الفهم والاستيعاب والبعد عن نظام الحفظ والتلقين.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم إلى اهتمام الدولة بتنمية محافظات الصعيد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وبخاصة بالقرى الأكثر احتياجًا مشيدًا بدور هيئة الابنية التعليمية في التوسع في انشاء مدارس جديدة لنهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية لتنفيذ المشروعات وطبقًا للمواصفات المطلوبة.

وأضاف صلاح فتحي إن عدد الفصول الدراسية التي دخلت الخدمة هذا العام بلغ 822 فصل دراسي جديد بـ 51 مدرسة تعليمية تم استلامها بتكلفة إجمالية 390.4 مليون جنيه والتي تم تنفيذها بواسطة هيئة الأبنية التعليمية تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد اليوم وانتظام الدراسة بكافة المدارس الإبتدائية ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع التعليم واستهداف القرى الأكثر احتياجاً في إطار برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030م.

وأشار إن المدارس التي تم استلامها ودخلت الخدمة هذا العام تضمنت 23 مدرسة جديدة «استثمار» بتكلفة 155.5 مليون جنيه وعدد 28 مدرسة جديدة «منحة ألمانية» بتكلفة 234.9 مليون جنيه وذلك ضمن خطة الهيئة في التوسع في إنشاء مدارس جديدة وفقًا للاحتياجات وتخفيف الكثافة الطلابية بالمدارس واستيعاب أكبر عدد من الطلاب بالقرى الاكثر احتياجاً.

وفي قنا، نظم العشرات من تلاميذ مدرسة سلاجة الابتدائية التابعة للوحدة المحلية للغربي بهجورة بمركز نجع حمادي وقفة احتجاجية صباح الأربعاء أمام مقر المدرسة القديم بعد واقعة النصب إلى تعرض لها مسئولة التعليم بقنا مما أدى إلى هدمها، ونقلهم إلى مدرسة الصوامعة الابتدائية المجاورة التابعة لإدارة نجع حمادى التعليمية وذلك بحضور عدد من أولياء الأمور

وأشار عدد من أولياء الأمور إلى أن المدرسة التي تم نقل أبنائهم إليها تبعد مسافات كبيرة خاصة على الاطفال في المراحل الأولى من التعليم مما يتسبب ذلك في تكبدهم أعباء مالية إضافية مضيفين ان مستقبل المدرسة مبهم وغير معلوم حتى الان خاصة بعد عملية النصب التي تعرض لها مسئولى التعليم بنجع حمادى وادعاء أحد الأشخاص انه وكيل رجل أعمال خليجى وانه سيتم التبرع بأموال لتطوير 3 مدارس وبعدها اختفى مكالببن بضرورة اعادة بناء المدرسة مرة أخرى لراحة التلاميذ واستقرارهم تعليميا.

وفي الاقصر، استقبلت المدارس، طلاب الصفين الاول والثاني الابتدائي، ورياض الأطفال، للانتظام في العام الدراسي الجديد، وانتظموا في طابور الصباح وأداء التمارين الرياضية، وتوزيع الطلاب على الفصول وتنظيم المعلمات للطلاب داخل الفصول الدراسية، وسط اجواء من السعادة من اولياء الامور الذين قاموا بتوصيل ابنائهم للمدارس.

ومن جانبه، أعلن الشناوى عايد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من كافة اعمال توصيل المرافق للمدارس التي دخلت الخدمة هذا العام، موضحاً إنهاء كافة اعمال الصيانة البسيطة، مؤكدا حرص مديرية التربية والتعليم بالاقصر على تسليم كافة المخصصات من الكتب الدراسية وتزيعها على الطلاب منذ اليوم الاول، مع التأكيد على مسئولى المدارس بعدم ربط أستلام الكتب بدفع المصروفات المدرسية مؤكدا الأنتهاء من كافة أعمال الندب والنقل للمعلمين قبل بدء العام الدراسى لسد العجز مع مراعاة الحالات الخاصة للمعلمين تحقيقاً لمبدأ الموائمة بين الصالح العام للطلاب والمعلمين بما يحقق أداء أفضل للحصة المدرسية مع الألتزام بكافة خطوات التطوير في الصفوف الدراسية المنوط بها تطوير المنظومة التعليمية .

واعلن وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تأجيل الدراسة بمدرسة السلام الخاصة لتبدا يوم 19 من سبتمبر الجارى، ومدرسة الأقباط الكاثوليك لتبدا يوم 21 من سبتمبر الجارى وذلك لإنهاء أعمال الصيانة المتبقية بهما .

وأضاف أنتظام أعمال الدراسة للعام الدراسى الجديد 2019/ 2020 لصفوف رياض الأطفال والأول والثانى الأبتدائى بكافة المدارس على مستوى مراكز ومدن المحافظة .

واوضح الشناوى انه منذ الصباح الباكر تفقد مديرى الإدارات التعليمية المدارس للتأكد من أنتظام اليوم الدراسى والتعرف على أي مشكلات قد تواجه الطلاب أو أولياء الأمور ووضع أنسب وأسرع الحلول لها، وذلك لضمان جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب .

وفي البحر الأحمر، أكدت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم، انتظام العمل في جميع المدارس الحكومية بمدن المحافظة المختلفة لتلاميذ مراحل رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي وتفقد محمد إبراهيم، مدير إدارة التربية والتعليم بالغردقة، سير العمل بعدد من المدارس شمال وجنوب مدينة الغردقة، وقام اللواء محمد شعير رئيس مدينة سفاجا بالمرور على بعض المدارس يرافقه محمود عامر مدير الإدارة التعليمية.

وفي شمال سيناء، انتظم ٢٠ الف و٨٩٧ تلميذ وتلميذه في الصفين الأول والثانى الابتدائى في عدد ٢٦٦ مدرسة على مستوي الادارات التعليمية بشمال سيناء في الدراسة، بجانب انتظام عدد ٤ آلاف و٧٩٤ طفلا في مرحلة رياض الاطفال بعدد ١٦٨ قاعة تعليمية على مستوي المحافظة.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على انتظام الدراسة على مستوي المحافظة..، حيث أن الدراسة بدأت بالنسبة لمدارس رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى.. ثم تبدأ يوم 21 الجارى في المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، ثم في باقى المدارس على مستوى المحافظة .

أضاف المحافظ خلال جولة تفقدية لمدارس احمد صفوت الإبتدائية والريسة التجريبيه لغات والوادي المقدس التجريبية والشهيد محمد الزملوط التجريبية والشهيد عمرو ابو هندية الابتدائية، أنه تم تخصيص عدد من سيارات الأتوبيس لنقل المدرسين من مدينة العريش العاصمة إلى مختلف المدارس في باقي مدن ومراكز المحافظة بأسعار مخفضة.

وشدد المحافظ على توزيع الكتب الدراسية على التلاميذ في اليوم الأول للدراسة بالعام الدراسي الجديد، بجانب تفعيل لجان المتابعة وتحية العلم خلال طابور الصباح والاهتمام بالأنشطة التعليمية والإذاعة المدرسية، وقد قام المحافظ بزرع اول شجرة بمدرسة الشهيد عمرو ابو هنديه لتكون بدايه للخير والنماء، مع انطلاق العام الدراسى الجديد بشمال سيناء.

بدوره أكد حسين عراده، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، والقائم بأعمال مدير المديرية، على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية الستة، لمتابعة سير العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على المستجدات وحل المشكلات، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة.

وفي الوادي الجديد، قال الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد أن ١٢ ألف طالب من صفوف رياض الاطفال والأول والثاني الابتدائي انتظموا اليوم في أول يوم دراسي للعام الدراسي الجديد ،مؤكدا أن 148 مدرسة بالإدارات التعليمية بالخارجة والداخلة وباريس والفرافرة وبلاط بالوادي الجديد،استقبلوا تلاميذ رياض الأطفال والفصول الأول والثاني الابتدائي في أول يوم دراسة للعام الجديد.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم المرور على عدد من المدارس للوقوف على العملية التعليمية بالخارجة،شملت مدارس الأمل والشعراوى والسلام الجديدة ومعاذ بن جبل و25 يناير ،وان جميع المدارس استعدت بالكامل للعام الدراسي وان لجان المتابعة تعمل على مدار الساعة للتأكد من جاهزية المدارس ،وازالة أية عقبات.