شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأبنية التعليمية» يتفقد عددًا من مدارس الشرقية في أول يوم دراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم نحو 340 ألف تلميذ وتلميذة، الأربعاء، بصفوف الطفولة المبكرة «كي جي 1»، و«كي جي 2»، والصفين الأول والثاني الابتدائي بمدارس الشرقية الحكومية والخاصة على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق دائرة المحافظة في أول أيام العام الدراسي بالنظام التعليمي الجديد.

ومن جانبه، تفقد اللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية رافقه رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية والمهندس أحمد مرسي رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة مدارس طلبة عويضة الابتدائية والناصرية الابتدائية التابعتين لإدارة غرب الزقازيق ومدرسة المتفوقين stem بالزقازيق للاطمئنان على سير العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي.

ومن جانبه، أكد رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية على وصول جميع الكتب الدراسية للمدارس والتأكد من تسليمها للطلاب دون التقيد بسداد المصروفات لضمان التركيز في المناهج التعليمية كما أنه تم التشديد على مديري الإدارات التعليمية بتنفيذ كافة التعليمات والتأكد من إنهاء كافة أعمال الصيانة البسيطة التي تقوم بها المديرية والإدارات التعليمية المختلفة من أفنية وفصول دراسية وحجرات أنشطة ودورات مياه وأسوار لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.