شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاجتماع التشاوري لمركز الأرز الأفريقي بالقاهرة لأول مرة بمشاركة 27 دولة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت أعمال الاجتماع التشاوري الحادي عشر لمركز الأرز الأفريقي، الذي تستضيفه القاهرة، الأربعاء، ويشارك فيه 50 من الخبراء ورؤساء مراكز البحوث الزراعية من 27 دولة إفريقية.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة الختامية، مساء اليوم، برئاسة وحضور د. عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مركز الأرز الأفريقي في دورته الحالية.

وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذي يعقد لأول مرة في القاهرة، إن هذا الاجتماع سوف يبحث كيفية إيجاد ألية للتعاون بين مصر ومركز الأرز الأفريقي والدول الأفريقية وذلك من خلال 3 محاور رئيسية تتضمن عمل شراكة طويلة الأمد تهدف إلى زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأرز فى القارة الأفريقية وعمل تنمية مستدامة من عدة محاور تشمل تطوير ونقل التكنولوجيا من خلال استغلال وتبادل الخبرات فى المجالات المختلفة والموجودة فى كلا من مركز البحوث الزراعية ومركز الأرز الأفريقى سوف يساعد على زيادة الإنتاجية وحل كثير من المشكلات، وعدم وجود ازدواجية في العمل والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الموجودة وتقليل النفقات.

وشدد "سليمان" على أهمية التدريب والإرشاد لدعم التعاون المشترك مع المراكز البحثية الأفريقية من خلال إنشاء برامج تدريبية مشتركة بين مصر ومركز الأرز الأفريقى لرفع كفاءة الباحثين في الدول الأفريقية وإنشاء ألية لنقل التكنولوجيا الحديثة للباحثين والمزراعين بالدول المختلفة من خلال المزراع المصرية المشتركة مع الدول الأفريقية ووكذلك المشاريع البحثية المشتركة.

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وأشار رئيس مركز البحوث الزراعية إلى أهمية البحث عن مصادر للتمويل، حيث أن التنسيق والعمل المشترك بين مركز الأرز الأفريقى ومصر سوف يشجع المانحين على تمويل مشاريع بحثية مشتركة بين مصر والدول الأفريقية ومركز الأرز الافريقى، وفى هذا الاطار يجب استغلال ثقل مصر على المستوى الدولى والإقليمى وكذلك مركز الأرز الأفريقى فى فتح قنوات اتصال مع المانحين لتمويل مشاريع بحثية مشتركة.

وأضاف أن العمل المشترك مع الشركاء الأفارقة والإقليمين والدوليين سوف يساهم بشكل فعال فى حل كثير من المشكلات ورفع الإنتاجية وتحقيق الرفاهية للمزارعين، فى ظل تحديات كبيرة وصعبة تواجه زيادة الإنتاج مثل ندرة الموارد المائية، وملوحة التربة والمياه، وتغير المناخ أشد معوقات إنتاج محصول الأرز.

ومن جانبه، أكد د. علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أهمية عقد هذا الاجتماع في مصر لأنها الدولة الأولى عالميا في إنتاجية الأرز، حيث تبلغ 10 أطنان في الهكتار، و"نعمل على زيادته إلى 12 طن، خاصة أن د. عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، هو حاليا رئيس المركز الإفريقي للأرز".

وأضاف "خليل" أن هذا الاجتماع سوف يبحث التعاون المشترك بين الدول الأعضاء وأيضا تبادل الخبرات مع الدول الآسيوية وشرق آسيا لما لها من أهمية كبيرة في إجراء البحوث التطبيقية التي تسهم في زيادة إنتاجية الأرز، كما أنه إعدادا للاجتماع الوزاري الذي سوف يعقد في يناير المقبل برئاسة وزير الزراعة المصري ومشاركة وزراء الزراعة في الدول الأعضاء بمركز الأرز الأفريقي.

وأشار إلى أن المعهد يقوم بإنتاج كل احتياجات مصر من تقاوي الأرز وتم استنباط 8 سلالات جديدة عالية الجودة وترشد استخدام المياه وتقاوم الأمراض والظروف المناخية، بالإضافة إلى إنتاج الهجن الجديدة من الأرز اليابانى ذات الحبة العريضة، حيث تعتبر مصر ثانى دولة بعد الصين فى إنتاج هذا النوع من الأرز الذى يتميز بالإنتاجية العالية، مضيفا أن المشاركين في الاجتماع من الخبراء الأفارقة سوف يقومون بزيارة ميدانية للحقول الإرشادية والبحثية لرؤية الهجن الجديدة من الأرز على أرض الواقع.

والجدير بالذكر أن مركز الأرز الأفريقى هو منظمة بحثية دولية رائدة في مجال بحوث الأرز في قارة أفريقيا يعمل على محاربة الفقر وتحسين سبل المعيشة وتحقيق تنمية مستدامة لشعوب القارة من خلال الأساليب العلمية القوية والشراكة الفعالة، حيث يعتر مركز الأرز الأفريقى أحد مراکز البحوث الزراعیة الدولیة الخمسة عشر (CGIAR)، كما يعتبر منظمة حكومية دولية للبلدان الأفريقية الأعضاء حيث تحصل الدول الأفريقية على العضوية من خلال طلب رسمى من الحكومة إلى المنظمة. تم تأسيس المركز من خلال 11 دولة أفريقية فى غرب أفريقيا عام 2008، تم زاد عدد الدول الأعضاء إلى 27 دولة تغطي مناطق غرب ووسط وشرق وشمال أفريقيا.

بدء الاجتماع التشاوري لمركز الأرز الأفريقي بالقاهرة

بدء الاجتماع التشاوري لمركز الأرز الأفريقي بالقاهرة

بدء الاجتماع التشاوري لمركز الأرز الأفريقي بالقاهرة

بدء الاجتماع التشاوري لمركز الأرز الأفريقي بالقاهرة

بدء الاجتماع التشاوري لمركز الأرز الأفريقي بالقاهرة

بدء الاجتماع التشاوري لمركز الأرز الأفريقي بالقاهرة

بدء الاجتماع التشاوري لمركز الأرز الأفريقي بالقاهرة

بدء الاجتماع التشاوري لمركز الأرز الأفريقي بالقاهرة

بدء الاجتماع التشاوري لمركز الأرز الأفريقي بالقاهرة

بدء الاجتماع التشاوري لمركز الأرز الأفريقي بالقاهرة

بدء الاجتماع التشاوري لمركز الأرز الأفريقي بالقاهرة

بدء الاجتماع التشاوري لمركز الأرز الأفريقي بالقاهرة

بدء الاجتماع التشاوري لمركز الأرز الأفريقي بالقاهرة

بدء الاجتماع التشاوري لمركز الأرز الأفريقي بالقاهرة