شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد لـ«بديع والشاطر والكتاتني والعريان والبلتاجي» و6 آخرين بـ«التخابر مع حماس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد لمحمد بديع و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع حماس». صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وحسن السايس، وحضور إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.

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