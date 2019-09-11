شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ لـ«المصري اليوم»: «الشتيمة ضدي ممنهجة.. سأكشف من وراءها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إن «الإساءات التي يتعرض لها لن تمر دون حساب».

وأوضح «آل الشيخ» في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» كواليس إعلانه مقاضاة 56 شخصاً «أساؤوا له على مواقع التواصل الإجتماعي» قائلاً: «الشتيمة التي أتعرض لها تتم بشكل ممنهج».

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وتابع «آل الشيخ» تصريحاته: «قررت أمشي قانوني لأن الأمر زاد عن حده وسأسلك كل الطرق القانونية.. وأنا على ثقة كبيرة في القضاء المصري والحكومة المصرية.

وأكد المالك السابق لنادي بيراميدز أنه «ابتعدت تماماً عن الرياضة في مصر، واتجهت إلى إسبانيا بشراء نادي ألميريا، ورغم ذلك هناك من يستمرون في الإساءة لي»، مشدداً على: «أحب مصر والمصريين، وعشقي للنادي الأهلي لا يستطيع أحد المزايدة عليه وأحترم الكيان والجماهير ومشكلتي الأساسية في بعض الأشخاص داخل مجلس الإدارة الذين يقفون وراء الإساءة لي».

كان المستشار تركي آل الشيخ، قد أعلن على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي مقاضاته قائمة تضم 56 شخصاً.