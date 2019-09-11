شكرا لقرائتكم خبر عن تلاميذ وأولياء أمور بقنا ينظمون وقفة احتجاجية بعد هدم مدرستهم ونقلهم لأخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم العشرات من تلاميذ مدرسة سلاجة الابتدائية، التابعة للوحدة المحلية للغربي بهجورة بمركز نجع حمادي، وقفة احتجاجية، صباح الأربعاء، أمام مقر المدرسة القديم، بحضور عدد من أولياء الأمور، بعد هدم المدرسة، ونقلهم إلى مدرسة الصوامعة الابتدائية المجاورة، التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية.

وأشار عدد من أولياء الأمور إلى أن المدرسة التي تم نقل أبنائهم إليها تبعد مسافات كبيرة خاصة على الاطفال في المراحل الأولى من التعليم، مما يتسبب ذلك في تكبدهم أعباء مالية إضافية، مضيفين أن مستقبل المدرسة مبهم وغير معلوم حتى الآن، خاصة بعد عملية النصب التي تعرض لها مسؤولي التعليم بنجع حمادي بعد ادعاء أحد الأشخاص أنه وكيل رجل أعمال خليجي، وأنه سيقوم بالتبرع بأموال لتطوير 3 مدارس، ثم اختفى بعدها.