برلماني: منع التموين استيراد الأرز قرار حكيم بكل المقاييس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، بقرار وزير التموين بمنع استيراد الأرز خلال الفترة الحالية.

وأضاف النائب في بيان، اليوم: "يعد قرارا حكيما بكل المقاييس، ويصب في مصلحة المزارع والدولة، لأن استيراد الأرز من الخارج يحمل الدولة خسائر تقدر بملايين الدولارات، بالإضافة إلى خسائر الفلاحين بسبب هذا الاستيراد الذي يأتي على مساحات الأرز المنزرعة".

وقال النائب إن عودة المساحات المنزرعة للأرز مرة أخرى كانت له فوائد كبيرة للفلاح والأرض، وتسبب تخفيض المساحات في ارتفاع معدلات الملوحة بالتربة، وانخفاض إنتاجية المحاصيل، وارتفاع فاتورة الاستيراد من الخارج، واختلاط المياه الجوفية بمياه البحر المتوسط، وارتفاع ملوحة المياه في مناطق شمال الدلتا، وزيادة العجز في تلبية احتياجات المواطنين من الأرز.

وأضاف أن زراعة الأرز لا تشكل عبئا على مياه النيل بل تروى معظم مساحات الأرز بمياه الصرف التي غالبًا ما تفقد ويتم تصريفها.​