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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
ساندت المطربة اللبنانية نانسي عجرم صديقها المطرب عاصي الحلاني، بعد إصابته بسبب سقوطه من فوق حصانه في مزرعته بلبنان، خلال ممارسة رياضة الفروسية، ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
وكتبت نانسي عجرم عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر":" عاصي!؟؟ سلامة قلبك.. ناطرينك وفريقك ناطرك بالمواجهات، تقوم بالسلامة يا رب".
يذكر أن نانسي عجرم طرحت فبراير الماضي أغنية باسم "ليا"، من كلمات الشاعر اللبناني منير بو عساف، ومن ألحان نجيب عجرم، وتوزيع باسم رزق
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم لعاصي الحلاني بعد إصابته: "فريقك ناطرك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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