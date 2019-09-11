سائقون: الميني فان لا يمكن أن تكون بديلًا للتوكتوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تقرير- أسماء يسري:

أبدى عدد من سائقي التوكتوك اعتراضهم على القرار الحكومي الأخير بشأن حظر سير التوكتوك وبدء العمل على تنفيذ برنامج إحلال واستبدال سيارات "ميني فان" بـ"التوك توك".

Advertisements

​وأشار السائقون، إلى أن عملية الاستبدال صعبة وذلك لأن سيارات الميني فان لا يمكنها أن تدخل في المناطق الضيقة وعلى أبواب المنازل كما يفعل التوكتوك.

​وكان مجلس الوزارء في اجتماعه الأسبوع الماضي، قرر بدء العمل بالبرنامج الوطني لاستبدال وإحلال سيارات "ميني فان" بـ"التوكتوك" وذلك من أجل السيطرة على انتشاره في المحافظات والعواصم.