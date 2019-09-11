سائقون: الميني فان لا يمكن أن تكون بديلًا للتوكتوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تقرير- أسماء يسري:
أبدى عدد من سائقي التوكتوك اعتراضهم على القرار الحكومي الأخير بشأن حظر سير التوكتوك وبدء العمل على تنفيذ برنامج إحلال واستبدال سيارات "ميني فان" بـ"التوك توك".
وأشار السائقون، إلى أن عملية الاستبدال صعبة وذلك لأن سيارات الميني فان لا يمكنها أن تدخل في المناطق الضيقة وعلى أبواب المنازل كما يفعل التوكتوك.
وكان مجلس الوزارء في اجتماعه الأسبوع الماضي، قرر بدء العمل بالبرنامج الوطني لاستبدال وإحلال سيارات "ميني فان" بـ"التوكتوك" وذلك من أجل السيطرة على انتشاره في المحافظات والعواصم.
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