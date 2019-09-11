برلمانية: مؤتمر الشباب فرصة للتواصل مع مسئولي الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مؤتمر الشباب المقرر عقده السبت المقبل في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، فرصة إيجابية للتواصل بين الشباب ومسئولي الدولة، وسماع وجهة نظر الطرفين والتحاور حولها في جميع الملفات محل الاهتمام المشترك.

وأشارت عطوة في تصريحات اليوم، إلى أهمية مؤتمرات الشباب في تعزيز التواصل ومناقشة القضايا والهموم التي تواجهم، وبحث آليات لحلها، لافتة إلى حرص الدولة والحكومة على تنفيذ كامل التوصيات التي تصدر عن المؤتمرات السابقة وعلى الأخص منها لجنة العفو.

وطالبت بأهمية مشاركة الشباب في المؤتمر والحرص على التواصل مع الرئيس، والتسجيل على الموقع الرسمي لحضور فعاليات المؤتمر.