برلماني: وزارة السياحة تضرب المثل في النجاح دون ضوضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة، بنشاطات ونجاحات وزارة السياحة، مشيرا إلى أن ما تفعله الوزارة في الآونة الأخيرة من رفع تصنيفات الفنادق ووضع معايير عالمية للسياحة، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الذي تبنته الوزارة للنهوض بقطاع السياحة، وغيرها يؤكد أن الوزيرة والوزارة يضربون أروع المثل في النجاح دون ضوضاء ودون هالة إعلامية تنقل عنها كل تحركاتها دون نتائج حقيقية، لكنها تعمل في صمت وتنجح في صمت وتسعى لعودة اسم مصر عاليا.

وأشار النائب، في بيان، الأربعاء، إلى أن وزارة السياحة بذلت جهودًا كبيرة من أجل الترويج للمنشآت والمزارات السياحية، ما أدى إلى انتقال العلامة التجارية للسياحة المصرية من المرتبة 60 عالميًا إلى الخامسة، إضافة إلى الالتزام بتنفيذ اللوائح التنظيمية البيئية بصرامة، ما يحافظ على استدامة السياحة المصرية، فضلا عن أن الجهود الأمنية التي جعلت تصنيف الأمن والسلامة في مصر بالمرتبة الثانية في قائمة الأكثر تحسنًا، وارتفع التقييم 18 مرتبة دفعة واحدة، ما جعل المسافرين أكثر ثقة في الذهاب إلى مصر.

وأضاف أن نجاح الوزارة جاء من اعتمادها على إقامة شراكات متعددة للترويج لمصر بصورة جديدة ما يعطي لآليات الترويج مزيدًا من المرونة من خلال الاستعانة بالتقنيات والأساليب التسويقية الحديثة، وتطويع المحتوى التسويقي ليتلاءم مع كل سوق سياحي على حدة.​