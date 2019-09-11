مؤبد لـ11 بينهم بديع والشاطر وبراءة 6.. منطوق الحكم بـ"التخابر مع حماس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تصوير مصطفى الشيمي:

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، حكمها بقضية "التخابر مع حماس".

وحصل الخليج 365 على نص منطوق الحكم في القضية وجاء كالتالي:

السجن المؤبد لـ11 متهمًا وهم: محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني وحازم عبدالخالق ومحيي حامد وخالد سعد وخليل أسامة العقيد وأحمد عبدالعاطي.

السجن المشدد 10 سنوات لـ"عصام الحداد وأيمن علي وأحمد عبدالحكم"، و7 سنوات لمحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة.

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وحُكم بالبراءة لكل من: صفوت حجازي والحسن خيرت الشاطر، وعيد محمد دحروج ،وإبراهيم محمد خليل، وكمال السيد، وسامي أمين، مما نسب إليهم.

وبرأت المحكمة عدة متهمين من تهمٍ أخرى كالتالي: براءة محمد خيرت الشاطر مما نسب إليه بإمداد جماعة إرهابية، وعصام الحداد مما نسب إليه بالتخابر مع منظمات أجنبية وارتكاب أفعال تؤدي للمساس بأمن البلاد وإمداد جماعة إرهابية، ومحيي حامد مما نسب إليه بإفشاء سر من أسرار الدفاع، وأيمن علي سيد وخالد سعد وأحمد الحكيم وخليل العقيد مما نسب إليهم من التخابر مع منظمة أجنبية وأحمد عبدالعاطي من تهمة إفشاء سر من أسرار الدفاع عن البلاد.

وانقضت الدعوى الجنائية بالوفاة قِبل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والذي توفي بجلسة 17 يونيو الماضي.

وألغت محكمة النقض في وقت سابق أحكام الإعدام والمؤبد بحق 23 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقررت إعادة المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبدالعاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.