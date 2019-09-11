إنقاذ أحد الأشخاص حاول الانتحار في نهر النيل لمروره بخلافات عائلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
نجحت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، في إنقاذ شاب حاول الانتحار بإلقاء نفسه في نهر النيل بسبب مروره بخلافات عائلية.
كانت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المعينة لتأمين المسطح المائي لنهر النيل، لاحظت سقوط أحد الأشخاص من أعلى أحد الكباري بدائرة قسم شرطة قصر النيل "محاولاً الانتحار".
على الفور أمكن انتشال الشاب وإنقاذه قبل غرقه بمياه النهر، وتبين أنه بحالة جيدة، وقرر بأنه قام بإلقاء نفسه بنهر النيل محاولاً الانتحار لمروره بخلافات عائلية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
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