مباحث المرور تضبط 14 سيارة ودراجة بخارية متروكة في حملات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات موسعة، لرصد كافة المخالفات ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق وممثلي كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وأسفرت الحملات التي قادها العقيد إيهاب حسين، رئيس مباحث المرور، والرواد فتحي عمران وعلي موسي ومحمد كمال، ضباط مباحث المرور، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن رصد 14 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها في العمليات الإرهابية، منها 6 سيارات تم تسليمها لمالكيها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 5 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.