انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة ضد "مرسي".. والمحكمة: "استحق العقاب بجريمة التخابر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تصوير- مصطفى الشيمي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأربعاء، بانقضاء الجنائية بالوفاة قبِل الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية "التخابر مع حماس".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.

تعد قضية "التخابر مع حماس" القضية الثانية التي يصدر فيها حكمًا بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل "مرسي" بعد قضية "اقتحام الحدود".

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وقالت المحكمة "كان يستحق العقاب بجريمة التخابر غير أن وفاته حجت المحكمة قانونًا وأمره بيد الخالق".

وكان الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط توفيَّ داخل جلسة محاكمته في القضية يوم 17 يونيو الماضي بعد طلبه الكلمة أمام القاضي.

وألغت محكمة النقض في وقت سابق أحكام الإعدام والمؤبد بحق 23 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقررت إعادة المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.