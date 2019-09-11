المشدد لـ5 متهمين وبراءة 6 آخرين بقضية "التخابر مع حماس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تصوير- مصطفى الشيمي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين و7 سنوات لمتهمين اثنين بقضية "التخابر مع حماس".

وبرأت المحكمة 6 متهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم في القضية.

صدر المشدد 10 سنوات لـعصام الحداد وأيمن علي وأحمد عبدالحكم، والمشدد 7 سنوات لمحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة.

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وحُكم بالبراءة لكل من: صفوت حجازي، والحسن خيرت الشاطر، وعيد محمد دحروج، وإبراهيم محمد خليل، وكمال السيد، وسامي أمين، مما نسب إليهم.

كما برأت المحكمة المتهم عصام الحداد من تهمة التخابر مع منظمة خارج البلاد، وتبرئة محيي حامد من تهمة إفشاء سر من أسرار الدولة.

وألغت محكمة النقض في وقت سابق أحكام الإعدام والمؤبد بحق 24 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقررت إعادة المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.