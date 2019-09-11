ضبط عامل استولى على 750 ألف جنيه من 4 أشخاص بزعم توظيفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، أحد الأشخاص، لقيامه النصب والاحتيال على بعض المواطنين والاستيلاء منهم على 750 ألف جنيه بزعم توظيفها.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بشرق الدلتا، بلاغًا من "4 مواطنين -مقيمين بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية" بقيام أحد الأشخاص حاصل على بكالوريوس، بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 750 ألف جنيه بقصد توظيفها في مجال تجارة الأدوية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، من خلال صيدلية شقيقه المتواجد حالياً بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

أكدت التحريات صحة الواقعة، عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.