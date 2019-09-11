ضبط سيدة لاتهامها بالنصب على مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إحدى السيدات، لقيامها بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية.
تلقى فرع الإدارة بوسط الدلتا، بلاغًا من "4 مواطنين -مقيمين بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية" بقيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 135 ألف جنيه، مقابل تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها، إلا أنها لم تفي بذلك ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.
أكدت التحريات صحة البلاغ وأن وراء ارتكاب الواقعة "حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية -مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية -محكوم عليها هاربة في قضيتين تبديد".
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بأمن الغربية تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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