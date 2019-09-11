بالأسماء.. المؤبد لـ11 متهمًا بقضية "التخابر مع حماس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
تصوير- مصطفى الشيمي:
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ11 متهمًا بقضية "التخابر مع حماس".
وشملت قائمة المتهمين الصادر بحقهم حكم السجن المؤبد كلا من: محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني وحازم عبدالخالق ومحيي حامد وخالد سعد وخليل أسامة العقيد وأحمد عبدالعاطي.
وألغت محكمة النقض في وقت سابق أحكام الإعدام والمؤبد بحق 24 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقررت إعادة المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.
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