كثافات مرورية بدائري المعادي بسبب أعمال كشط الطريق-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شهد الطريق القادم من المنيب باتجاه المعادي، كثافات مرورية، بسبب وجود أعمال كشط على الطريق لتحقيق السيولة المرورية، وعدم وقوع حوادث ودخول الطلبة للمدارس.

وأمر اللواء علاء متولي تكثيف الخدمات المرورية، ورفع الأعمال على الطريق، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.