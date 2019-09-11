ضبط مرتكب واقعة التعدي على قائد سيارة وسرقتها بالإكراه بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، عاطل، لاتهامه بالاعتداء على سائق وسرقة سيارته بالإكراه.

تلقى قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس، بلاغًا من "سائق -مقيم بدائرة القسم" بقيام مجهول بالتعدي عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته، والاستيلاء منه على السيارة قيادته بدائرة القسم، وفر بها هارباً، وذلك حال استقلاله السيارة بصحبته لتوصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل -مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين -مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضيتي ضرب" وتم تحديد محل هروبه واختبائه عقب ارتكابه الواقعة بمسكن شقيقته المقيمة بدائرة قسم شرطة أول الاسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تم استهداف المذكور وضبطه والسيارة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.