مصر | عاجل.. المؤبد لبديع والشاطر والبلتاجي والكتاتني و7 آخرين في "تخابر مع حماس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المؤبد لبديع والشاطر والبلتاجي والكتاتني و7 آخرين في "تخابر مع حماس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ " التخابر مع حماس " والتي تضم 23 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 13 متهما آخرين هاربين.

حيث عاقبت كل من: محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري - محبوس) وخيرت الشاطر (مهندس مدني حر - محبوس) ومحمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس) وعصام العريان (استشاري تحاليل طبية - محبوس) ومحمد البلتاجي (طبيب- محبوس) وسعد الحسيني (مهندس ومحافظ كفر الشيخ السابق - محبوس) وحازم محمد فاروق عبد الخالق منصور (نقيب أطباء الأسنان – محبوس) ومحيي حامد (مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة سابقا وطبيب أنف وأذن – محبوس) وخالد سعد حسنين محمد ( فني مصاعد – محبوس) وخليل أسامة محمد العقيد (عامل بمكتب عقارات – محبوس) وأحمد عبد العاطي ( مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق – محبوس) بالسجن المؤبد.