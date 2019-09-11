مصر | "هعينك في الحكومة".. سقوط موظف بإحدى شركات الغاز لنصبه على آخر بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هعينك في الحكومة".. سقوط موظف بإحدى شركات الغاز لنصبه على آخر بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لاستيلائه على مبلغ مالي من أحد المواطنين بزعم قدرته على تعيينه بإحدى الجهات الحكومية.



وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من أحد المواطنين - حاصل على معهد فني تجاري - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج بقيام أحد الأشخاص بالحصول منه على مبلغ مالي قدره ( 40،000 ) أربعون ألف جنيه مقابل تعيينه بإحدى الجهات الحكومية بزعم نفوذه وعلاقاته الوطيدة بالمسئولين بتلك الجهة، ولم يلتزم بذلك، وامتنع عن رد المبلغ المالي المستولى عليه.



وأكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام (مندوب تعبئة بإحدى شركات الغاز، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج - سبق اتهامه في قضية "استغلال نفوذ"، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "إيصال أمانة" بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب واستغلال النفوذ المزعوم والاحتيال على المواطنين راغبي التعيين في الوظائف والاستيلاء من الشاكي على مبلغ مالى قدره (40،000 ألف جنيه) كمقدم لمبلغ ( 75،000 ألف جنيه ) مقابل تعيينه بإحدى الجهات الحكومية بزعم نفوذه وعلاقاته الوطيدة بالمسئولين بتلك الجهة.



وكما أضافت التحريات حصوله على مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على فرص عمل أو إسترداد أموالهم.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.