مصر | قبل النطق بالحكم.. المحكمة لمتهمي "التخابر مع حماس": من أي عجينة أنتم ومن أين أتيتم؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل النطق بالحكم.. المحكمة لمتهمي "التخابر مع حماس": من أي عجينة أنتم ومن أين أتيتم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهل المستشار محمد شيرين فهمي رئيس الدائرة 11 إرهاب جلسة النطق بالحكم بكلمة ورسالة إلى المتهمين من قيادات الجماعة الإرهابية في قضية التخابر مع حماس.

حيث قال إن خيانة الوطن جريمة بشعة في أسفل الانحطاط وعار يلاحق صاحبها إينما ذهب، خيانة الوطن جريمة كبرى لا تغتفر أبدا وليس لها شفيعا.

وأضاف المستشار محمد شيرين فهمي قائلًا: "المتهمون خلقوا فجوة بين فئات الشعب وعملوا على الفرقة وكل هذا يعتبر خيانة للوطن فهم يستقوون بالغرباء والمنظمات الأجنبية والجهات الدولية على بلدهم ووطنهم وليس لديهم ولاء لهم ولا ثوابت ولا قيم وكل روايتهم كاذبة.. فهم يفضلون كل ما هو في صالحهم الشخصي فقط ويعملون علي نشر الفوضي بين فئات المجتمع".

وتساءلت المحكمة موجهة حديثها إلى المتهمين: "من أي عجينة أنتم ومن أين أتيتم؟".