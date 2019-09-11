مصر | سقوط تاجر بحوزته 850 ألف صاروخ ألعاب نارية بمنشأة ناصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تاجر بحوزته 850 ألف صاروخ ألعاب نارية بمنشأة ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط تاجر، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، حال تواجده داخل مخزن وعثر بداخله على كمية من الألعاب النارية بلغت 31 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 849،000 صاروخ مختلف الأشكال والأنواع.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وكانت أكدت محكمة النقض، أن استيراد مخلوط الألعاب النارية دون ترخيص من الجهات المختصة مؤثم بحكم القانون ويوجب العقاب بمقتضى قانون العقوبات وفقا للمادة 102، والتى تنص على أن من أحرز المفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.