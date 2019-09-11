مصر | "حبس نفسه بالبيت لمدة أسبوعين".. نكشف تفاصيل انتحار شاب نيجيري بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حبس نفسه بالبيت لمدة أسبوعين".. نكشف تفاصيل انتحار شاب نيجيري بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني، أسباب انتحار شاب نيجيري في العقد الثالث من العمر بالتجمع الأول.

وأوضح المصدر، أن الشاب دخل في حالة اكتئاب بعد مشاكل عائلية مما دفعه إلى الجلوس في المنزل وحبس نفسه داخله لمدة أسبوعين وعند دخول أصدقاءه عليه للاطمئنان عليه بعد انقطاعه عن العمل قام بالقفز من الطابق الرابع وتم نقل جثته لمستشفى اليوم الواحد بمدينة نصر تحت تصرف النيابة.

وتعود البداية عندما تلقى قسم التجمع الأول بلاغ بإلقاء نيجيري الجنسية نفسه من الطابق الرابع وذلك عند دخول أصدقائه عليه المنزل قام بالقفز من شرفة المنزل بسبب مشاكل عائلية

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ودلت التحريات الأولية عن مروره بظروف نفسية سيئة تصل إلى حد المرض النفسى، وتم نقل الجثة لمشرحة، وتحرر المحضر٧٨٣٥ إداري القسم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وكان الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، قال إن المرض النفسي يشبه السكر والضغط والسرطان وغيره من الأمراض، على عكس المفهوم السائد عند الناس، فالمرض النفسي قابل للشفاء أكثر من الأمراض العضوية، مشيرًا إلى أن الحيوانات لا يُصابوا بالمرض النفسي؛ لأنهم ليس لديهم عقل يفكروا به، وإنما يمكن ان يُصابوا بالسرطان وغيره من الأمراض.

وأضاف "عكاشة"، خلال حواره ببرنامج "الحكيم في بيتك" على فضائية "سي بي سي"، أن المرض النفسي هو المرض الوحيد الذي يمكن أن نتوقف عن أخذ علاجه، فمرض مثل الاكتئاب هناك نحو 45 دواء له، ومرض الإنفصام والوسواس والقلق النفسي جميعها لها العديد من الأدوية المستخدمة لعلاجها، موضحًا أن مريض الفصام بنسبة 90% أبناءه لن يُصابوا بهذا المرض، مؤكدًا أنه لا يوجد مرض يسمى "الجنون".

وتابع أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن 70% من الانتحار في العالم بسبب أمراض الاكتئاب التى لاتعالج، مؤكدًا أن من لايعاني نفسيًا ليس إنسانًا سويًا، فالمرض النفسي هو شخص حساس بشكل زائد عن اللزوم يقال عنهم، بينما من يتواجدوا بالشارع ويتشاجروا ويضربوا بعضهم هم أسوياء، معقبًا: "في حالات كتيرة بتجلنا لأشخاص يدعوا أنهم المهدي المنتظر، وكام يوم ويقولوا إيه اللى بنقولوه دا ويخرجوا".