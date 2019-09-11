مصر | في التجمع.. نيجيري الجنسية يقفز من الطابق الـ4 لمروره بأزمة نفسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في التجمع.. نيجيري الجنسية يقفز من الطابق الـ4 لمروره بأزمة نفسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتحر شاب نيجيري من بسبب مروره بظروف نفسية سيئة، وتم نقل جثته لمستشفى اليوم الواحد بمدينة نصر تحت تصرف النيابة. وتعود البداية عندما تلقى قسم التجمع الأول بلاغ بإلقاء نيجيري الجنسية نفسه من الطابق الرابع وذلك عند دخول أصدقائه عليه المنزل حيث قام بالقفز من شرفة المنزل بسبب مشاكل عائلية. Advertisements ودلت التحريات الأولية عن مروره بظروف نفسية سيئة تصل إلى حد المرض النفسي، وتم نقل الجثة للمشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وكان الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، قال إن المرض النفسي يشبه السكر والضغط والسرطان وغيره من الأمراض، على عكس المفهوم السائد عند الناس، فالمرض النفسي قابل للشفاء أكثر من الأمراض العضوية، مشيرًا إلى أن الحيوانات لا يُصابوا بالمرض النفسي؛ لأنهم ليس لديهم عقل يفكروا به، وإنما يمكن ان يُصابوا بالسرطان وغيره من الأمراض.

وأضاف "عكاشة"، خلال حواره ببرنامج "الحكيم في بيتك" على فضائية "سي بي سي"، أن المرض النفسي هو المرض الوحيد الذي يمكن أن نتوقف عن أخذ علاجه، فمرض مثل الاكتئاب هناك نحو 45 دواء له، ومرض الإنفصام والوسواس والقلق النفسي جميعها لها العديد من الأدوية المستخدمة لعلاجها، موضحًا أن مريض الفصام بنسبة 90% أبناءه لن يُصابوا بهذا المرض، مؤكدًا أنه لا يوجد مرض يسمى "الجنون".

وتابع أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن 70% من الانتحار في العالم بسبب أمراض الاكتئاب التى لاتعالج، مؤكدًا أن من لايعاني نفسيًا ليس إنسانًا سويًا، فالمرض النفسي هو شخص حساس بشكل زائد عن اللزوم يقال عنهم، بينما من يتواجدوا بالشارع ويتشاجروا ويضربوا بعضهم هم أسوياء، معقبًا: "في حالات كتيرة بتجلنا لأشخاص يدعوا أنهم المهدي المنتظر، وكام يوم ويقولوا إيه اللى بنقولوه دا ويخرجوا".