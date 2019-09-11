أخبار مصر | "النقل" تعلن تفاصيل إنشاء أكبر منظومة لوجستية فى الشرق الأوسط وإفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل" تعلن تفاصيل إنشاء أكبر منظومة لوجستية فى الشرق الأوسط وإفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة ميناء دمياط وكبرى الشركات الأوروبية والألمانية المنشأ في مجال تداول محطات الحاويات والموانئ الجافة والوجستيات Eurogate & Contship Italia.

محتوى مذكرة التفاهم:

شملت مذكرة التفاهم اتفاق إنشاء أكبر منظومة لوجستية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتشمل ما يلي:

محطة حاويات في ميناء دمياط.

خط سكة حديد.

ميناء جاف ومنطقة توزيع بضائع.

بإجمالي استثمارات ٧٥٠مليون يورو كمرحلة أولى.

أهداف مذكرة التفاهم:

مذكرة التفاهم تهدف الى تحقيق التعاون لإعداد نموذج عمل لتنفيذ المشروع لتحقيق التنمية الاقتصادية لميناء دمياط والمنطقة المحيطة.

تصب في صالح تنمية الاقتصاد المصري ورفع القدرة التنافسية للموانئ المصرية.

المشروع سيساهم في جعل ميناء دمياط ميناء محوري بمنطقة شرق المتوسط الامر.

المشروع سيساهم في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة للصادرات المصرية وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات الصناعية المثيلة.

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المشروع سيساهم أيضا في جذب استثمارات أجنبية مباشرة ينعكس بشكل ايجابي على مناخ الاستثمار في مصر.

تعزيز القدرات التنافسية للموانئ المصرية بمنطقة شرق المتوسط.

رؤية المشروع:

تتضمن رؤية الشركة إنشاء ممر لوجيستي متكامل يشتمل على:

محطة حاويات وربطها بميناء جاف بمنطقة الظهير من خلال خط سكة حديد.

سيخدم أيضا هذا الجسر اللوجستى موانئ شرق التفريعة عن طريق الروافد وكافة الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط.

نقل الحاويات المحلية بواسطة سفن روافد الى ميناء دمياط ومنه إلى مناطق الإنتاج والاستهلاك بمنطقة الدلتا والقاهرة الكبرى عبر الممر اللوجيستي (خط سكة حديد).

يخفف العبء على الطرق البرية المصرية.

يزيد من سرعة النقل الداخلي للحاويات عبر السكة الحديد حيث يعمل الميناء دمياط كبوابة لوجيستية لخدمة حركة التجارة المصرية.

موعد الانتهاء من المشروع:

من المتوقع الانتهاء من دراسة الجدوي ووضع نموذج العمل المقترح خلال (4) أشهرًا ثم البدء في التنفيذ والانتهاء من المحطة بالكامل بنهاية عام 2022 وسوف يتم البدء في التشغيل الجزئي للمحطة قبل ذلك.

جدير بالذكر أن Eurogate قامت بتداول 14.1 مليون حاوية حول العالم خلال 2018 حيث تدير ١٢ محطة حاويات وأسطول من القطارات فى ١٢ دولة أوروبية. وآخر مشاريعهم تنمية ميناء طنجة والمنطقة الاقتصادية بها وفى خلال ٢ سنة؛ نمت حركة الحاويات فى طنجة من مليون حاوية إلى ٤ مليون حاوية.