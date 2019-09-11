شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في مصر: حفلات للموسيقي المكسيكية بدار الأوبرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد المسرح الصغير بدار الأوبرا إحياء حفلات موسيقية لعازفين من المكسيك وذلك فى إطار الإحتفال بالذكرى 209 لاستقلال المكسيك، الذي يتزامن يوم 16 سبتمبر الجاري.

وستقدم فرقة "إنسامبلى ألما دى كورداس" الحفل لأول مرة في مصر، وسبق لهم العزف في الويلات المتحدة الأمريكية والصين والعديد من الدول، وتتكون الفرقة من 7 عازفين يتمتعون بالموهبة حيث قاموا بدمج الموسيقى الشعبية مع النغمات الكلاسيكية،وتم إنشاء الفرقة فى عام 2015 فى ولاية أواخاكا، جنوب غرب المكسيك ، و منذ ذلك الحين استطاعت أن تجد لها مكانا بارزا بالوسط الفنى بالرغم من حداثتها.

وأعلنت سفارة المكسيك في القاهرة، أن سيقام الحفل الموسقى، سيكون برعايتها وبالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة ، تعبيرا عن التضامن المشترك و التعاون المستمر بين مصر و المكسيك.