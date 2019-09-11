شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الطاقة المتجددة»: زيادة القدرات المنتجة 38٪.. وارتفاع الإيرادات 90٪ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مصطفى الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه تمت زيادة القدرات المركبة إلى 1235 ميجاوات مع نهاية العام المالي 2018/2019 مقارنة بالقدرات المركبة حتى نهاية عام 2016 وقدرها 890 ميجاوات بزيادة قدرها 38%.

وأضاف الخياط خلال اجتماعاً للجلسة الرابعة لعام 2019 لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لمتابعة ما تم إنجازه في مشروعات الطاقات المتجددة، الأربعاء، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تمت أيضا زيادة الطاقة الكهربية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة التابعة للهيئة لحوالي 3755 مليون كيلو وات ساعة. خلال العام المالي 2018/2019 مقابل حوالي 2820 مليون كيلو وات ساعة خلال عام 2017/2018 وبزيادة تقدر بحوالي 33%.

وأشار إلى أنه تمت زيادة إيرادات الهيئة المحققة خلال الفترة لتصل إلى حوالى 1،82 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2018/2019 بزيادة قدرها 90% عن العام الماضي، ويرجع ذلك إلى استراتيجية الهيئة لتحسين العوائد المالية على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها وذلك من خلال رفع مستويات الإنتاجية، وضع خطة للإصلاح وتشغيل التوربينات المتوقفة، برامج صيانة إصلاح بعض قطع الغيار بورش الهيئة مثل الكروت الإلكترونية وصناديق التروس، مما ساهم في خفض التكلفة ورفع معدلات إنتاجية التوربينات مع تهيئة مناخ عمل جاذب للعاملين من خلال تطوير لوائح شؤون العاملين والرعاية الصحية للعاملين وأسرهم.

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وأكد الخياط أن الهيئة قامت بسداد التزاماتها المالية تجاه وزارة المالية والبنوك المحلية والدولية، ومن أهمها بنك الاستثمار القومي، البنك الأهلي المصري، الوكالة اليابانية للتعاون الدولى، الوكالة الدنمركية للتعاون الدولى حيث بلغت إجمالي الالتزامات المسددة من جانب الهيئة خلال العام المالي الحالي 2018/2019 حوالي مليار و783 مليون جنيه مصري.

وأوضح أن الهيئة قامت بإجراء تسويات مالية مع بعض الجهات المحلية والعالمية، والحصول على مستحقاتها المالية لدي بعض الشركات، حيث بلغت التسويات المحصلة لصالح الهيئة حوالي 620 مليون جنيه مصري.

وفي إطار أهداف الهيئة والتي تتضمن نشر الوعي والتدريب على تقنيات وتطبيقات الطاقة المتجددة، قامت الهيئة بتنفيذ أكثر من ستة آلاف برنامج تدريبي لأكثر من 300 متدرب من دول حوض النيل، وأكثر من 4000 طالب جامعي، بالإضافة إلى ذلك وفي إطار المسئولية المجتمعية للهيئة فقد قامت الهيئة بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية JCEE بتدريب أكثر من 200 متدرب من العاملين بشركات تركيب أنظمة الخلايا الشمسية والطلبة الجامعيين بمنح كاملة، وذلك لتطوير مهاراتهم على تركيب الأنظمة الشمسية الصغيرة والمتوسطة.

وفى نهاية الاجتماع أشاد «شاكر» بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح مما يسهم في رفع المعدلات الإنتاجية خفض التكلفة، مؤكداً على ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة.