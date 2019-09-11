شكرا لقرائتكم خبر عن حبس 16 متهمًا في خلية «تنظيم الإخوان السري» لضرب الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 16 متهمًا من عناصر الإخوان لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ووجهت إليهم النيابة تهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي والتخطيط لضرب الاقتصاد القومي للبلاد ونشر الأخبار الكاذبة والاتجار في العملة الصعبة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي، التي تستهدف المساس بأمن الوطن والنَّيْل من استقراره، رصد قطاع الأمن الوطني مخططاً لقيادات التنظيم الهاربة بدولة تركيا يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، فضلًا عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تُمكِّنه من العودة إلى تصدر المشهد السياسي.

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وعرضت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية مقطع فيديو للمتهم الإخواني أسامة عبدالرازق المدبولي، يعترف فيه بالعمل مع عناصر الجماعة الإرهابية، حيث ذكر أنه تعرف منذ فترة على الإخواني ياسر الزناتي، الهارب في تركيا، وعمل معه في تهريب بعض البضائع والعملة وكذلك في الهجرة غير الشرعية.

وأضاف «المدبولي» أنه كان يعمل مع «الزناتي» في توصيل مستندات إلى عناصر إخوانية في تركيا، وبسبب توطيد علاقته بـ«ياسر»، قام باستغلال بعض الأشخاص بسبب علاقتهم القريبة منه وجعلهم يشاركونه في المجال نفسه.

وتابع: «عرفت إن فيه مجموعة من الإخوان هربانة في تركيا بتساعد (ياسر)، وعرفت إن الغرض الأساسي من التجارة هو توفير أموال لجماعة الإخوان، وعرفت إنهم بيسافروا بطريقة غير شرعية، وكان (ياسر) بيساعد البعض انه يتسلل لبعض الدول الأوروبية من خلاله».