شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يغلق عددا من المنشآت الطبية الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، الأربعاء، غلق عدد من المنشآت الطبية الخاصة بإدارتى شبين الكوم والشهداء لمخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة ومخالفتها للقانون رقم 367 لسنة 1954 للتشخيص الطبي المعملى والقانون رقم 3 لسنة 1985 الخاص بمهنة العلاج الطبيعى.

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وافق المحافظ على غلق مركز الفجر للحضانات بشبين الكوم، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية والمتضمنة بأنه أثناء قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بالمرور على مركز الفجر للحضانات بشبين الكوم، تلاحظ وجود ميكروب entero- bacter-g-klebsiela«» الذي يسبب عدوى مجري الدم المميتة، بالإضافة إلى عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى ووجود صدأ على الحضانات والتمريض الموجود غير مؤهل وغير حاصل على ترخيص مزاولة المهنة.

كما وافق المحافظ على غلق عيادة الدكتور «م- أ» لجراحة العظام بالشهداء ومركز العلاج الطبيعي للدكتور «أ- إ» لإدارتهم دون ترخيص وذلك بالمخالفة للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة، والقانون 3 لسنة 1985 الخاص بمهنة العلاج الطبيعي.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المستشفيات بنطاق المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.