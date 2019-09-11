شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد» لطقس الخميس (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الخميس، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «24- 33»، الإسكندرية «25- 30»، قنا «25- 38»، الأقصر «25– 39»، وأسوان «26 – 39».